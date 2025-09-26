นายกโบว์ลิ่ง เตรียมพร้อมป้องกันท่วมรังสิต-เปิดแอพพ์ติดตามระดับน้ำแบบเรียลไทม์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลดการระบลายน้ำลงจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)/วินาที เป็น 2,100 ลบ.ม. ทำให้ประมาณน้ำลดลง โดยพื้นที่จ.ปทุมธานีประกาศพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ อ.สามโคก จากการเปรียบเทียบพบว่าปริมาณน้ำใกล้เคียงกับปี 2565 โดยเทศบาลนครรังสิตเตรียมเครื่องสูบน้ำ 38 เครื่อง รวมทั้งมีโรงสูบน้ำถาวร
“ตอนนี้เราพยายามพร่องน้ำออกจากชุมชมชนให้มากที่สุด วันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.04 อยู่ในระดับสีเขียว แต่ยังกลัวน้ำฝนลงมาเพิ่ม ระหว่างนี้จึงเตรียมพร้อมโดยขอให้คลองต่างๆระบายน้ำลงมาคลองรังสิตให้มากที่สุด รวมทั้งมีการประสานงานกับกรมชลประทาน ถ้าน้ำมาทางนี้ต้องสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้ทัน เพราะยังมีพายุอีกสองลูกยังไม่มา อยากให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ทางเราจะทำให้เต็มที่ เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงก็เป็นข่าวดีที่น้ำลดลง นอกจากนี้เรามีระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์(Real-time) หมายถึง เวลาจริง มีแอพพลิเคชั่น Rangsit City App แจ้งเตือนน้ำท่วม เพียงดาวน์โหลด ประชาชนก็สามารถเปิดดูระดับน้ำได้แบบ RealTime ผ่านโทรศัพท์มือถือ” ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ กล่าว