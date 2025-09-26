พิธีส่งมอบหน้าที่ผบ.ทรภ.2’บิ๊กเอก’มั่นใจ’พล.ร.ท.เทพฤทธิ์’มีความรู้-ประสบการณ์

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่’ผบ.ทรภ.2′ หลัง ‘พล.ร.ท.นเรศ’ขึ้นผช.ผบ.ทร. มั่นใจ’พล.ร.ท.เทพฤทธิ์’ มีความรู้-ประสบการณ์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ประกอบพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ระหว่าง พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 คนปัจจุบัน และ พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา
พล.ร.ท.นเรศ กล่าวว่า รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อนข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ 2 ที่รักทุกท่าน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ตนไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ(ผช.ผบ.ทร.)และให้ พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ท่านใหม่อย่างจริงใจ ซึ่งด้วยความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน และจากการศึกษา อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ผ่านมา เคยปฏิบัติงานมาหลายตำแหน่งเป็นระยะเวลายาวนาน จึงมั่นใจว่าจะสามารถนำพา ทัพเรือภาคที่ 2 ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
‘ในห้วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผมปฏิบัติราชการ ที่ทัพเรือภาคที่ 2 ผมได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ทุกท่านตั้งใจ ทุ่มเท ทำงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคี ส่งผลให้ภารกิจของทัพเรือภาคที่ 2 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจแก่ผู้บังคับบัญชา และประชาชนมาโดยตลอด และเมื่อผมจะต้องไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ มารับหน้าที่แทน นั้น ผมขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ท่านใหม่ เช่นเดียวกับที่ผ่านมา’พล.ร.ท.นเรศ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ(ผช.ผบ.ทร.) และ พล.ร.ท.เทพฤทธิ์ ลาภเหลือ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 นั้น ทัพเรือภาคที่ 2 จัดให้มี พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ดังกล่าว ขึ้น เพื่อส่งมอบอำนาจการบังคับบัญชาจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ท่านเดิมไปสู่ท่านใหม่ รวมทั้งการส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เนื่องจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 2 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562