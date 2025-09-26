สุนทร จันทร์รังสี ตำนานสื่อโคราช เสียชีวิตในวัย 79 อธิการบดี มรภ.โคราชยกเป็นต้นแบบสื่อรุ่นใหม่

อาลัย ‘สุนทร จันทร์รังสี’ อดีต ส.ส.ร. ปิดตำนานฐานันดร 4 สื่อระดับชาติ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศาลา 1 วัดสุทธจินดาวรวิหาร ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายสุนทร จันทร์รังสี หรือ เปี๊ยก อายุ 79 ปี ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์โคราชรายวัน ผู้บุกเบิกสื่อ โคราชคนอีสาน ในเครือ Koratdaily เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี นักธุรกิจ สื่อมวลชน และผู้ที่รู้จักมักคุ้นเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิง ในวันที่ 1 ตุลาคม นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโคราชและสื่อมวลชนของประเทศไทย
ทั้งนี้ นายสุนทร คร่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อมวลชนกว่า 50 ปี ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ด้วยการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความเที่ยงธรรม เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน กระทั่งถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามหลายนัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดไตทิ้ง 1 ข้าง แต่ก็ยังมีชีวิตยืนหยัดทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรสื่อทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 หรือ ส.ส.ร.
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า รู้จักกับพี่สุนทรกว่า 20 ปี โดยร่วมกิจกรรมด้านการเมืองหลายครั้ง จากการทำงานร่วมกัน ทำให้มีความชื่นชมและประทับใจในอุดมการณ์อันสูงส่ง เสียสละทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวม เป็นสื่อมวลชนน้ำดี มืออาชีพและเป็นตัวอย่างให้กับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ให้ยึดมั่นความถูกต้อง เฉพาะหลักการทางประชาธิปไตยและเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน ถือเป็นฐานันดร 4 อย่างแท้จริง