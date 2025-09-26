จับเรือไดร์ฟวิ่ง ลอบขนไอซ์กว่า 500 กก. กลางทะเลภูเก็ต ไต๋เรือกระโดดน้ำหนีดับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต ตำรวจน้ำภูเก็ตสนธิกำลังร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 ศรชล.ภาค 3 และ ปปส. พร้อมเดินตรวจการจำนวน 3 ลำ ออกตรวจสอบเรือท่องเที่ยวต้องสงสัย ช่วงเวลา 22.30 น. วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการตรวจสอบเรือ คาดว่ามีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมเรือลำดังกล่าว ขณะจอดอยู่ที่บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง เป็นเรือโดยสาร 2 ชั้น ตรวจค้นภายในเรือ พบชายฉกรรจ์จำนวน 4 คน และยาไอซ์จำนวน 20 กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 500 กิโลกรัม ขณะตรวจค้นมีชาย 1 ใน 4 คนกระโดดน้ำหลบหนี และได้ไปเกาะอยู่ที่เชือกผูกเรือบริเวณหัวเรือสภาพอิดโรย ทราบชื่อไต๋บัติ อายุ 61 ปีเป็นกัปตันเรือ เจ้าหน้าที่จึงทำการช่วยเหลือขึ้นมาพร้อมประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลฉลอง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากนั้น ได้นำเรือท่องเที่ยวลำดังกล่าว พร้อมชายฉกรรจ์บนเรืออีก 3 คน พร้อมของกลาง กลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออ่าวฉลองภูเก็ต
จากการสอบสวน เบื้องต้น ทราบว่า เรือลำดังกล่าวเป็นเรือประเภท Driving นำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำ ซึ่งก่อนการจับกุม ได้ไปรับยาเสพติดมาจากเกาะ 2 ประเทศเมียนมา รับยาเสพติดมาจำนวน 1 ตัน และส่งให้เอเยนต์ที่สตูลไปแล้ว 500 กิโลกรัม ส่วนที่เหลืออีก 500 กิโลกรัม เตรียมนำส่งประเทศเพื่อนบ้าน
แต่เนื่องจากระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนที่ผ่านมาสภาพอากาศมีพายุและคลื่นลมแรง ไม่สามารถเดินเรือไปส่งยาเสพติดได้จึงได้นำเรือเข้ามาหลบพายุกลางทะเล บริเวณอ่าวฉลอง และจะเดินเรือต่อไปยังจุดหมายปลายทางในวันที่ 26 กันยายน นี้ เนื่องจากทะเลสงบแต่ถูกจับกุมเสียก่อน จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯควบคุมตัว ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบแล้ว! ชายชาวอังกฤษ แก้ผ้าเต้นโชว์กลางเมืองภูเก็ต พร้อมของกลาง เห็ดขี้ควาย
- เชียร์บิ๊กทีมไทยลุ้นเจ้าเอเชีย! ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู พีพีทีวียิงสด
- ทอ.ลงนามจัดหา Airbus A330 MRTT+ 1 ลำ ภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ
- ผู้เลี้ยงหมูดัน ‘หมูหัน’ ตัดวงจรล้นตลาด ต่อลมหายใจเกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคได้กินหมูดี