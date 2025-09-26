แลนด์มาร์กเขาหลักพังงา งบ 79 ล้าน ถูกปล่อยทิ้งร้าง นายกเล็กเผยสาเหตุ เข้าบริหารไม่ได้

แลนด์มาร์กท่องเที่ยวพังงา งบ 79 ล้าน ถูกปล่อยทิ้งร้าง เริ่มชำรุด ของข้างในถูกขโมย นายกเล็กเผย เข้าบริหารจัดการไม่ได้ เพราะกรมโยธายังไม่ส่งคืนธนารักษ์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน โครงการเดอะพาร์ค เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จะผลักดันเป็นแลนด์มาร์ก แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคึกคักและแหล่งพักผ่อนของชุมชนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าถูกปล่อยทิ้งร้าง สิ่งปลูกสร้างอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม บริเวณโดยรอบมีหญ้าขึ้นรก เศษขยะกองเกลื่อนทั่วไป สะท้อนการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ จนมีเพจ “หมาเฝ้าบ้าน” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า “สร้างทิ้ง The Park Khaolak กรมโยธาธิการและผังเมือง สร้าง The Park Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ภายใต้โครงการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา วงเงินใหญ่ 79,980,000 บาท ทำเฟสแรกเสร็จตั้งแต่ปี’65 ไม่เคยเปิดใช้งาน ล่าสุดต้นไม้ล้ม ปั๊มและก๊อกน้ำ ราวหกแสนถูกขโมยหายไปแล้ว”
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโครงการอยู่ในพื้นที่สาธารณะริมหาดบางเนียง หมู่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม ขาดการดูแลมานาน พื้นที่โดยรอบหญ้าขึ้นรก กองขยะถูกทิ้งเรี่ยราด ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อจัดสวนให้สวยงามยืนต้นตาย อาคารทางเข้าอาคารเป็นที่ตากเสื้อผ้าของชาวประมงพื้นบ้าน ห้องน้ำถูกปิดล็อก ส่วนห้องน้ำคนพิการมีสภาพชำรุดเสียหาย สกปรก ไม่สามารถใช้งานได้ บริเวณที่อาบน้ำล้างตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำทะเลถูกขโมยลักถอดก๊อกน้ำออกไป รวมทั้ง แผงควบคุมไฟ ระบบประปา ถูกถอดเอาอุปกรณ์ไปหมดแล้ว ทั้งนี้การไฟฟ้าย่อยส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่าได้ทำการตัดการส่งไฟฟ้าเข้าสู่โครงการเขาหลัก ปาร์ค แล้ว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวที่ชายหาดบริเวณหน้าเขาหลัก ปาร์ค เพียงเล็กน้อย ส่วนโครงการก่อสร้างเฟส 2 นั้นยังคงดำเนินการต่อ พบว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน
ด้าน นายสิริธร บัวแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก กล่าวว่า เขาหลัก ปาร์ค ทางเทศบาลตำบลคึกคักยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมารับผิดชอบดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมานั้นการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดพังงา ขอให้ทางเทศบาลตำบลคึกคักรับมาดูแล และสภาเทศบาลตำบลคึกคักชุดที่แล้วให้ความเห็นชอบแล้ว แต่กลับพบว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอน เพราะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 43 ไร่จัดทำโครงการนี้จากกรมธนารักษ์พื้นที่พังงา เมื่อสร้างเสร็จแล้วถ้าจะให้หน่วยงานอื่นดูแลจะต้องส่งคืนให้ธนารักษ์พื้นที่พังงาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน แล้วให้หน่วยงานที่ต้องการดูแลทำเรื่องขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์พื้นที่พังงา ซึ่งขณะนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่มีการส่งคืนให้กับกรมธนารักษ์พื้นที่พังงา ทำให้เทศบาลตำบลคึกคักไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ ขอยืนยันว่าทางเทศบาลตำบลคึกคักมีความพร้อมในการดูแล เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลพร้อมดูแลประจำ เขาหลัก ปาร์ค เป็นสถานที่เหมาะจะทำให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงการจัดกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ขณะที่ทางข้อมูล พบว่า “เดอะพาร์คเขาหลัก” เป็นโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการแห่งเมืองพังงา เฟสที่ 1 วงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท ก่อสร้างปี 2565 เสร็จปี 2566 เฟสที่ 2 วงเงิน 60 ล้านบาท ก่อสร้างปี 2567 เสร็จปี 2568 ขณะนี้เฟสที่ 1 ได้ทำการส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์พื้นที่พังงาเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นที่จะเข้าดูแลจะต้องไปติดต่อกับทางสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่พังงา ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ในขั้นตอนส่งมอบ