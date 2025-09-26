ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ เริ่มอพยพอาศัยตามวัด หลังสะพัดอาจมีปะทะ พบทหารเขมรยั่วยุไทยต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศาลาภายในสุสานหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พบมีชาวบ้านจากบ้านโคกแสลงและบ้านพนมดิน ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้พากันอพยพครอบครัวออกจากพื้นที่ชายแดน มาพักอาศัยอยู่กันแล้วประมาณ 90 กว่าคน บางคนเข้ามาวันนี้บางคนก็มาอยู่กันได้ 2-3 วันแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ และมีข่าวลือกันว่าจะมีการยิงปะทะในวันนี้ (26 ก.ย.68) ด้วย จึงทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลเกรงว่าออกมาไม่ทัน เพราะบางคนไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ขณะที่บางคนมีประสบการณ์จากการปะทะกันรอบแรกออกมาไม่ทัน ลำบากต้องหลบอยู่ในหลุมบังเกอร์เป็นเวลาถึงสองวัน รอบนี้เลยต้องออกมาก่อนไม่ต้องรอให้มีการประกาศอพยพ โดยชาวบ้านที่มาต่างเตรียมความพร้อมนำอุปกรณ์มาหุงหาอาหารทำกับข้าวกินกันเอง เพราะรู้ว่าศูนย์อพยพยังไม่เปิด โดยมีอสม.และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ทุ่งมน ได้ดำเนินการคัดกรองชาวบ้านที่อพยพออกมาอาศัยพักชั่วคราวที่ศาลาภายในสุสานแห่งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก และนอกจากชาวบ้านที่อพอพมาอยู่ที่แห่งนี้แล้ว ยังมีที่ผู้อพยพออกจากพื้นที่อาศัยกระจายอยู่ตามวัดต่างๆอีกหลายแห่งด้วย
นางปรารถนา สังข์มีแสง ผู้อพยพและเป็นคนช่วยคัดกรองชาวบ้านที่อพยพมา บอกว่า ตอนนี้มีชาวบ้านอพยพมากันประมาณ 90 กว่าคนแล้ว บางคนก็มาก่อนเมื่อสองวันที่แล้วและเข้ามาเมื่อคืนกับวันนี้อีก ส่วนมากจะมาจากบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำพนมดงรัก เป็นผู้บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทตาเมือนธม ส่วนการอยู่การกิน ตอนนี้ก็ต้องพึ่งตัวเองเพราะเราสมัครใจมาเอง ชาวบ้านเขาก็เอาหม้อเอาข้าวเตรียมกันเอง เพราะศูนย์อพยพยังไม่เปิด อีกอย่างทางพื้นที่ก็ยังไม่มีการประกาศให้ชาวบ้านอพยพออกมา
ทั้งนี้สถานการณ์พื้นที่ชายแดนด้านอำเภอพนมดงรัก ที่บริเวณปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนธม ยังคงตึงเครียดต่อเนื่อง หลังมีกระแสข่าวการเปิดฉากปะทะกันขึ้นรอบที่ 2 ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ และพบว่าทางทหารกัมพูชาพยายามที่จะยั่วยุทหารไทยเราตลอดเวลา และมีการเสริมกำลังเข้าประชิดชายแดนต่อเนื่อง เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้