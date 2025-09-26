อดีตอาจารย์มหา’ลัย วัย 73 เสียชีวิต เพื่อนบ้านเอะใจ สัตว์เลี้ยงร้องอยู่ 2 อาทิตย์ ไขบ้านไปพบเรื่องสลด

ไร้การติดต่อจากญาติ สุดสลด อดีตอาจารย์วัย 73 ปี ตายคาบ้านนานกว่า 15 วัน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงชรา อายุประมาณ 73 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดเข้าไปยังที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบศพของ น.ส.ณัฐชนา อายุประมาณ 73 ปี อดีตอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนชั้นบนเพียงลำพัง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน
จากการสอบถาม น.ส.จอย เพื่อนบ้าน กล่าวว่า ปกติผู้เสียชีวิตเป็นคนไม่ชอบสุงสิงกับใคร ชอบอยู่คนเดียว ส่วนการกินอยู่ เห็นผู้เสียชีวิตสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่เป็นประจำ มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเรียกหน้าบ้านผู้เสียชีวิตว่าให้ไปชำระค่าไฟฟ้าหน่อย แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ คิดว่าผู้เสียชีวิตอาจไปธุระต่างจังหวัดและอาจลืมจ่าย นานเข้าเกือบ 2 สัปดาห์ก็ได้ยินแต่เสียงสุนัข 1 ตัว และแมว 4 ตัวที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงร้องโหยหวน คิดว่าสุนัขและแมวอาจหิว เพราะผู้เสียชีวิตไม่อยู่บ้าน
น.ส.จอยเผยว่า จึงปรึกษาชาวบ้านในซอยเดียวกัน โทรเรียก อสม.และคณะกรรมการหมู่บ้านให้มาที่บ้านหลังนี้และมีหลายคนได้กลิ่นเหม็นโชยมา จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี และกู้ภัยให้มายังที่เกิดเหตุ จนพบว่าอดีตอาจารย์เสียชีวิตแล้ว ซึ่งผู้ตายเป็นคนโสดและอยู่คนเดียว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี ถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต หลังจากนั้นจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตมารับร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป