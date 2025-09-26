จนท.เจอยาแก้ไออื้อ ซุกป่าใกล้ชายแดนเขมร คาดเตรียมลักลอบข้ามแดน ใช้เป็นส่วนผสมยาเสพติด
เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันที่ 25 ก.ย 2568 พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศ ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 1304 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 เข้าตรวจสอบ ป่าละเมาะ แนวพรมแดน บริเวณบ้านใหม่โคกสะแบง หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังได้รับแจ้ง มีสิ่งของบรรจุในลังกระดาษซุกซ่อนอยู่จำนวนหลายหลัง
จากการตรวจสอบ พบลังกระดาษจำนวน 6 ใบ จึงนำออกไปตรวจสอบ พบเป็นยาแก้ไอ NEO-COUGH จำนวน 353 ขวด , ยา XANAX (Alprazolam) จำนวน 3 กล่อง , ยา Codeine sant จำนวน 1 กล่อง , ยา NEO-K cold syrop จำนวน 1 กล่อง
รายงานข่าวแจ้งว่า ยาแก้ไอและยาเหล่านี้ จะใช้เป็นส่วนผสมของสารเสพติด โดยเฉพาะสูตร 4×100 หรือถูกใช้ในทางที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการเตรียมลักลอบนำยาเหล่านี้ ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
จากนั้นชุดลาดตระเวนจึงตรวจยึดยาทั้งหมด และประสานให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร อรัญประเทศ มารับยาทั้งหมด ไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป