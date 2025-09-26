เจ้าของร้านรองเท้ามือสองเดือด โจรพกถุงย่องขโมย ไนกี้ จอร์แดน 2 ครั้ง กวาดไป 3 คู่
วันที่ 26 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้านขายรองเท้าและเสื้อผ้ามือสอง ของนายกมล อายุ 64 ปี ซึ่งอยู่ในตลาดจัตจักร ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายแอบเข้ามาลักขโมยรองเท้าราคาแพงในร้านหายไปครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยกล้องวงจรปิดในตลาด ได้บันทึกภาพพฤติกรรมคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจน
เมื่อไปถึงได้พบกับนายกมล เจ้าของร้าน โดยได้พาไปตรวจสอบ จุดที่คนร้ายลักขโมยรองเท้าผ้าใบมือสองแบรนด์ดัง ที่วางอยู่บนพื้นหน้าร้านหายไปจำนวน 3 คู่ เป็นไนกี้ จอร์แดน รุ่นคลาสสิค นอกจากนี้ยังพาไปดู รองเท้าแตะสีดำ ของคนร้าย ที่แอบเข้ามาลักขโมยรองเท้ารอบแรก ถูกถอดทิ้งไว้ที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ให้ดูต่างหน้า หลังจากที่ขโมย ไนกี้ จอร์แดน รุ่นเดียวกันกับที่ถูกขโมยไปเมื่อเช้ามืดวันนี้ ใส่หลบหนีไปกลางวันแสกๆ
จากนั้นได้นำคลิปกล้องวงจรปิด ที่บันทึกภาพคนร้าย ขณะก่อเหตุมาให้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าเวลาเกิดเหตุอยู่ช่วงประมาณ 05.30 น.ที่ผ่านมา ผู้ที่ก่อเหตุเป็นชาย อายุประมาณ 45-50 ปี แต่งกายดีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว นุ่งกางเกงยีนส์ ใส่หมวกแก๊ปสีดำ นอกจากนี้ยังสังเกตว่ารองเท้าที่คนร้ายใส่ มีรูปทรงลักษณะเหมือนกับ ไนกี้จอร์แดน เหมือนกันอีกด้วย
โดยคนร้ายทำทีเดินวนเข้ามาบริเวณหน้าร้านก่อนถึงหน้าห้องน้ำ พร้อมกับมองมาที่กล้องวงจรปิด จากนั้นได้เดินย้อนกลับมาที่หน้าร้านเพื่อสังเกตุการณ์ว่ามี รปภ. หรือคนอื่นอยู่บริเวณใกล้เคียง ก่อนที่จะนั่งลง ใช้มือเปิดผ้าใบที่กางปิดร้าน พร้อมเอื้อมมือล้วงเข้าไปหยิบรองเท้า ออกมาใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่ที่เตรียมมาทีละคู่ จนครบ 3 คู่ จากนั้นได้รีบลุกขึ้นเดินไปขี่รถจักรายานยนต์ไม่ทราบรุ่น ที่จอดไว้ข้างตลาด หลบหนีไป
จนรุ่งเช้าตนมาเปิดร้าน ได้สังเกตว่า มีรองเท้าโซนแบรนด์ไนกี้ที่วางเรียงกันไว้กลับมีช่องว่าง คาดว่ามีรองเท้าถูกลักขโมยหายไป จึงรีบไปติดต่อเจ้าของตลาดเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด ซึ่งก็เป็นไปตามคาด เมื่อพบว่า มีคนร้ายเข้ามาลักขโมยรองเท้าไปจริง จึงนำคลิปไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองจันทบุรี บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
นายกมล เจ้าของร้าน บอกอีกว่า จากเหตุการณ์ครั้งแรกที่คนร้าย แอบมาขโมยรองเท้าไป ก็เป็น ไนกี้รุ่นจอร์แดน มาครั้งนี้ รองเท้าที่ถูกขโมยไปก็เป็น ไนกี้ รุ่นจอร์แดน เหมือนกันทั้ง 3 คู่ จึงมีความเป็นไปด้สูงว่าคนร้าย น่าจะเป็นคนเดียวกันและมีการเตรียมวางแผนมาดูลาดเลาก่อนล็อกเป้า ไม่ใช่การเดาสุ่ม เพราะรู้ว่าตรงจุดที่คนร้ายลงมือเป็นโซนที่วางรองเท้าไนกี้รุ่นจอร์แดน ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ 4,000 บาท
ทั้งนี้อยากให้ทางตำรวจเร่งติดตามคนร้าย มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นภัยสังคมหากปล่อยไว้ อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับร้านค้าอื่นๆ ที่เหมือนเป็นการซ้ำเติม พ่อค้าแม่ค้า ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี เนื่องจากสินค้ามือสอง ช่วงนี้ขาดตลาด จากเกิดการพิพาทและความตรึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา