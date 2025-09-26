เด้งแล้ว! ตำรวจเชียงใหม่ ไถเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบไม่กี่วันเกษียณ

สั่งย้ายแล้ว! ตำรวจเชียงใหม่ ถูกแอบถ่าย ไถเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบอีกไม่กี่วันเกษียณอายุแล้ว ลั่นหากผิด สั่งลงโทษเด็ดขาดไม่มีช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีประชาชนได้ถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกรับเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ขี่จักรยานยนต์บริเวณย่านไนท์บาร์ซา จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เหตุเกิดวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุด พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้ตำรวจนายดังกล่าว ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่ ศปก.ภ.จว.เชียงใหม่ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม พร้อมระบุว่า หากตรวจพบว่าผิดจริงให้ต้องลงโทษเด็ดขาด ไม่มีการช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าว มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรจราจรเชียงใหม่นั้น อีกไม่กี่วันจะเกษียณอายุแล้ว แต่มาโดนเรื่องดังกล่าวส่งท้าย
ที่มา : ข่าวสด