ตำรวจ ลุยจับผู้ซื้อบริการเด็กหญิง ให้ครบทั้ง 7 ราย ในสัปดาห์นี้ หลังแม่ติดยาพาไปหาลูกค้า
วันที่ 26 ก.ย.68 จากกรณีพลเมืองดีร้อง “ปวีณา” แม่ติดยาพาลูกสาววัย 12 ปี ค้าประเวณีกับชายสูงวัยอายุ 60-75 ปี ในหมู่บ้าน จำนวน 7 คน ครั้งละ 400-1,000 บาท “ปวีณา” ประสาน พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ณัทญา ทองจันทร์ ผกก.สภ.ภูกระดึง นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พมจ.เลย รับเด็กเข้าคุ้มครอง ตร.จับแม่ดำเนินคดีแล้วฐานค้ามนุษย์-เป็นธุระจัดหา พร้อมออกหมายจับผู้ซื้อบริการและจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย เป็นเฒ่าหื่นวัย 75 ปี เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา และยังเหลือผู้ซื้อบริการอีก 6 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ณัทญา ทองจันทร์ ผกก.สภ.ภูกระดึง ว่า พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับผู้ซื้อบริการเป็นชายอายุระหว่าง 60-75 ปี อีก 3 ราย ในข้อหา กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี และสามารถจับกุมตัวเพิ่มอีก 1 ราย
และในวันพรุ่งนี้ 27 ก.ย.68 พนักงานสอบสวนจะไปขอหมายจับผู้ซื้อบริการเพิ่มอีก 3 ราย ซึ่ง 1 ใน 7 ของผู้ซื้อบริการเด็กหญิงวัย 12 ปี รายนี้ เป็นอดีตข้าราชการการเมืองที่เกษียณราชการแล้ว โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจจะจับกุมผู้ซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงได้ครบทั้ง 7 ราย ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามความคืบหน้าร่วมกับ พ.ต.อ.ณัทญา ทองจันทร์ ผกก.สภ.ภูกระดึง ต่อไป