ฝนถล่มดอยขุนตาล น้ำป่าทะลักทำถนน-สะพานขาด ท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลัง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้เกิดฝนตกหนักลงมา ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง พบว่าตกหนักลงมากว่า 103 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากที่สุดในช่วงฤดูฝนปีนี้ของเขตตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จึงทำให้ขณะนี้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในหลายหมู่บ้านของตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร ได้แก่ บ้านปางปง – ปางทราย , บ้านปางตอง , บ้านโป่งเหม็น , บ้านแม่ตาลน้อย และบ้านห้วยเรียน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบขณะนี้กว่า 100 หลังคาเรือน ระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า 1 เมตร ซึ่งเป็นภัยที่ถือว่าหนักกว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ที่แห่งนี้ประสบภัยไปแล้วครั้งหนึ่ง มาในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรอบฤดูฝนปีนี้แล้ว
กระแสน้ำป่าหลากมาเร็ว บางจุดไหลเชี่ยว โดยเฉพาะบริเวณริมตลิ่งที่เป็นที่ลุ่มต่ำมาก ระดับน้ำป่าที่ล้นลำน้ำแม่ตาล ได้ทะลักท่วมความสูงเกือบ 2 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยอย่างมาก เพราะครั้งนี้ถือว่าน้ำป่ามามากและท่วมสูงกว่าทุกครั้ง
นอกจากนี้ในการสำรวจพื้นที่ ยังพบว่าน้ำป่าหลากกัดเซาะถนนเข้าออกหมู่บ้าน พังเสียหายหลายจุด รวมถึงสะพานได้รับผลกระทบไปถึง 2 แห่ง ทำให้มีหมู่บ้านติดอยู่ข้างใน บ้านเรือนกว่า 200 หลัง ไม่สามารถใช้รถใช้ถนนข้ามผ่านไปมาได้
โดยเฉพาะถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ก็ไม่สามารถข้ามไปได้ เพราะน้ำป่าที่ทะลักลงมาได้กัดเซาะคอสะพานจนเกิดทรุดลง รถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้โดยเด็ดขาด
ในขณะที่พื้นที่หมู่บ้านและบนยอดเขาสูงในเขตแห่งชาติดอยขุนตาลยังคงเกิดฝนตกหนักลงมาต่อเนื่อง ทำให้มีการแจ้งเตือนด่วนไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำให้พร้อมรับมือกับไผ่ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในวันนี้
ด้าน นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำแม่ตาล ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ซึ่งนอกจากพื้นที่ตำบลเวียงตาล ที่ประสบภัยไปก่อน มวลน้ำเป็นจำนวนมากที่ไหลมาตามลำน้ำแม่ตาล ยังได้สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลห้างฉัตรและตำบลปงยางคกืต่อเนื่องอีก สร้างความเดือดร้อนและผลกระทบเป็นบริเวณกว้างต่อพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง บางจุดในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร