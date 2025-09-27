ไฟไหม้เบนซ์บนทางด่วน เจ้าของเผยเพิ่งเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้วันเดียว ขับอยู่ดีๆก่อนเพลิงลุกพึ่บ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 27 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมรถดับเพลิงเทศบาลนครปากเกร็ด กู้ภัยทางด่วนและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทางเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ เหตุเกิดบนทางด่วนอุดรรัถยา ขาเข้า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุก่อนลงทางด่วนศรีสมานประมาณ 300 เมตรพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถเก๋งยี่ห้อเบนซ์ สีดำ ทะเบียน กรุงเทพฯ
โดยเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ส่วนคนขับและผู้ที่โดยสารมาด้วยเป็นชายวัยรุ่น 3 คนอายุประมาณ 20 ปีไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถามเจ้าของรถเป็นชายวัยรุ่น กล่าวว่า รถคันนี่เพิ่งทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่เสร็จเมื่อวานนี้ โดยวันนี้ตนเองไปหาเพื่อนแถวธรรมศาสตร์รังสิต และกำลังขับรถกลับบ้านมุ่งหน้าด่านประชาชื่น ระหว่างทางพบเห็นกลุ่มควันออกมาจากฝากระโปรงหน้ารถจึงรีบจอดรถเข้าทางหลังจากนั้นไม่นานก็มีแสงเพลิงบริเวณห้องเครื่อง ก่อนไฟจะลุกไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ไฟลุกไหม้รถในครั้งนี้