ฝนตกถนนลื่น มินิบัสกรุงเทพฯ–สิงห์บุรี เสียหลักพลิกตกร่องน้ำ ผู้โดยสาร-คนขับ เจ็บ 5 ราย
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 27 กันยายน พ.ต.ต.หญิงลภัสกฤตา ธาระเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้ง เกิดอุบัติเหตุ รถมินิบัสโดยสาร ประจำทางเสียหลักตกร่องน้ำข้างทาง ถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 25 ก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสาน 2568 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ไปให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่เกิดเหตุพบรถมินิบัส โดยสารร่วม บขส. สายกรุงเทพมหานคร–สิงห์บุรี สีขาว พลิกตะแคงอยู่ในร่องน้ำข้างถนน บนถนนพบร่องรอยล้อรถไถลเป็นทางยาวไปถึงร่องน้ำริมถนน
พบผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย เป็นหญิงที่โดยสารมากับรถ และคนคขับรถ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีบาดแผล ตามร่างกาย บางรายมีอาการแน่นหน้าอก เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานี
จากการสอบถามผู้โดยสาร รายหนึ่งที่มากับรถ ทราบว่า รถออกจากสถานีขนส่งสิงห์บุรี มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ มีผู้โดยสารทั้งหมด 6 คน คนขับ อีก 1 รวมเป็น 7 ระหว่างทางฝนตกลงมาอย่างหนัก ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนความเร็วของรถดัง เป็นระยะ ก่อนเกิดเหตุรถเริ่มสะบัดและเสียหลักหมุนตกลงร่องน้ำข้างทาง ผู้โดยสารพยายามช่วยเหลือตัวเองออกจากตัวรถ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน จะทำการสอบส่วนผู้โดยสารที่มากับรถ และคนขับรถอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย