ฝนถล่มโคราชทั้งคืน น้ำท่วมปราสาทหินพิมาย ตลาดสด ประชาชนต้องเดินลุยน้ำซื้อสินค้า

ฝนถล่มโคราชทั้งคืน น้ำท่วมขังปราสาทหินพิมาย ตลาดสด ประชาชนต้องเดินลุยน้ำซื้อสินค้า
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ใน อ.พิมาย อย่างเช่น บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย) พบว่า หลังฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน ทำให้มีน้ำท่วมขังจำนวนมากภายในบริเวณอุทยานฯ โดยระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ครอบคลุมทั้งพื้นที่ไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาทหินพิมายได้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบระบายน้ำออกจากบริเวณอุทยานฯ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแช่ขังนานจนทำให้ฐานรากปราสาทและสิ่งปลูกสร้างโบราณทรุดตัว
ในขณะเดียวกัน เช้าวันที่ 27 กันยายน ที่ ตลาดพิมายเมืองใหม่ ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีน้ำท่วมขังรอระบายเช่นกัน หลังจากช่วงกลางดึกเจอฝนถล่มตลอดทั้งคืน ทำให้น้ำระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทัน จึงท่วมขังสูงกว่า 30-40 เซนติเมตร และเช้าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น น้ำท่วมขังเริ่มลดลง ระดับน้ำเหลืออยู่ที่ 10-20 เซนติเมตร พ่อค้าแม่ค้าพากันเดือดร้อนหนัก เพราะต้องยกสินค้าขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงกลางดึก เพื่อไม่ให้สินค้าเสียหาย
จนถึงตอนเช้าระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้า ทำให้ต้องยืนแช่น้ำขายของกันแทบทุกร้าน อย่างเช่น ร้าน หจก.จงกล 1999 ซึ่งเป็นร้านขายของส่งและปลีกรายหนึ่งในตลาดพิมายเมืองใหม่ มวลน้ำได้เอ่อเข้าไปท่วมภายในร้าน ทำให้สินค้าหลายอย่างได้รับความเสียหาย ส่วนสินค้าที่เป็นพลาสติกและยกขึ้นที่สูงไม่ทัน ต้องปล่อยให้แช่น้ำ แต่ยังสามารถนำมาล้างทำความสะอาดภายหลังได้ จึงไม่เสียหายมากนัก
ขณะที่อีกจุด คือ ที่บริเวณร่องระบายน้ำ ข้างป้อมยามจุดบริการประชาชนของ สภ.พิมาย และด้านหน้าโรงรับจำนำสยามพิมาย พบว่า ระดับน้ำยังท่วมสูง เนื่องจากมีเศษขยะจำนวนมากจากในตลาดฯ ลอยตามน้ำมาอุดตันและกีดขวางร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลระบายไม่สะดวก ระดับน้ำที่จุดนี้จึงลดลงช้า มวลน้ำทะลักเข้าชั้นล่างของโรงรับจำนำ และห้างร้านต่างๆในบริเวณนี้
ส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าไปขายตามหมู่บ้าน ก็ต้องเดินลุยน้ำกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่รถต่างๆ ที่ขับเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด ก็สัญจรลำบาก จะต้องขับให้ช้าลง เพื่อไม่ให้น้ำกระเพื่อมซัดไปเปียกสินค้า และเปียกประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด