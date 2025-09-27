คนร้าย ยิงใส่เจ้าหน้าที่ ระหว่างจัดกำลังพล หน้ากรมทหารพรานที่ 46 เจอยิงสวนบาดเจ็บ

คนร้าย ยิงใส่เจ้าหน้าที่ ระหว่างจัดกำลังพล หน้ากรมทหารพรานที่ 46 ส่งคนเจ็บเข้ารพ.
เมื่อเวลา 06.40 น. วันที่ 27 กันยายน ที่ หน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4601 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารพรานที่ 46 (ร้อย.ทพ.4601) แจ้งเหตุว่า ระหว่างจัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ หน้าฐานปฏิบัติการ ได้เกิดเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่งกายชุดพลเรือน สวมเสื้อแจ๊กเก็ตสีดำ กางเกงสีเขียวขี้ม้า ใช้อาวุธปืนยิง
ใส่กำลังพลขณะปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจตามข้างต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าที่กำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ และป้องกันตัว คนร้ายได้ทิ้งรถ จยย.วิ่งหลบหนีไปตามทุ่งนาในพื้นที่บ้านบาลูกา ม.7ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เกลี่ยกล่อมให้ยุติการก่อเหตุและยอมมอบตัว และ สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ ทราบชื่อ นายอารอฟัด เจ๊ะนะ อายุ 35 ปี ชาวต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส พร้อมอาวุธปืนลูกกรด ขนาด .22 นิ้ว ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่ง รพ.รือเสาะ เพื่อปฐมพยาบาลและให้แพทย์รักษาต่อไป