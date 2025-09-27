บิ๊กไบค์เสียหลักหลุดโค้ง นักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วงตกเหวลึก จนท.รุดโรยตัวช่วย

บิ๊กไบค์ตกเหวลึก ทางขึ้นเขาไตรตรัง ภูเก็ต นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ บาดเจ็บขาท่อนขวาผิดรูป
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 27 กันยายน ตำรวจสภ.ป่าตอง รับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์หลุดโค้งอมารีทางไปหาดไตรตรัง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังรับแจ้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และ ประสานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และโรงพยาบาลป่าตอง เดินทางไปที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม ผู้พบเห็นเหตุการณ์ทราบว่า รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นรถบิ๊กไบค์ ขับขี่เสียหลักหลุดโค้ง ตกลงไปข้างทางในเหวลึก ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ได้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือ โรยตัวลงไปตรวจสอบ พบว่ารถจักรยานยนต์ พลัดตกค้างอยู่บนต้นไม้
ส่วน ผู้บาดเจ็บ พลัดตกเหวลงไป โดยผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่กับรั้วลวดหนาม ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯได้ใช้เชือกโรยตัว พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากเหว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บ เป็น นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ มีอาการบาดเจ็บ ตามร่างกายหลายแห่ง และขาท่อนบนด้านขวาผิดรูป เจ้าหน้าที่ประจำรถโรงพยาบาลป่าตอง จึงนำส่งรพ.ป่าตอง เพื่อรักษาเป็นการด่วน
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวน คาดว่า อาจเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วและถนนมีความโค้งลาดชัน จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่โดยเฉพาะเวลากลางคืน