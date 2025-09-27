ชัยภูมิอ่วม อิทธิพลพายุรากาซา-บัวลอยซัดต้นไม้ล้มขวางถนน น้ำป่าหลากดินโคลนถล่ม
วันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดชัยภูมิ เผชิญสถานการณ์อิทธิพลจากพายุรากาซา ที่แม้อ่อนกำลังลงแล้ว แต่ยังมีพายุอีกลูกตามมาติดๆ คือ พายุบัวลอย ที่กำลังจะเคลื่อนผ่านขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มากขึ้น
ล่าสุดในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในช่วงตลอดวันของวันที่ 26-27 กันยายนนี้ เริ่มมีฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันยันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้มีเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน เนื่องจากฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมา บนถนนบำเหน็จฯ-ซับใหญ่ และเกิดน้ำท่วมขังถนนในช่วงนี้ บริเวณถนนช่วงหมู่บ้านวังพระทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ด้วย
ด้าน นายก อบต.บ้านชวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ได้เร่งพากันออกมาช่วยกันตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มขวางถนนในจุดดังกล่าวออกจากถนน เพื่อจะให้รถสัญจรไปมาได้แล้ว นอกจากนี้ ถนนสายดังกล่าวบริเวณเลยสามแยกตลาดใหม่มุ่งหน้าไป อ.ซับใหญ่ ยังมีน้ำท่วมขังท่วมผิวถนน ทางอำเภอขอแจ้งเตือนใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายด้วย
ขณะที่ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งเตือนในพื้นที่ วันที่ 27 กันยายน 2568 ยังมีความเสี่ยง มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง น้ำป่าหลากดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมไปทั่วในทุกพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ช่วง 27-30 กันยายนนี้ด้วย
ทั้งนี้ ข้อควรปฏิบัติที่ขอแจ้งเตือนผู้นำชุมชนไปถึงประชาชนทุกพื้นที่ ให้เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสาร และติดตามสถานการณ์สถานการณ์การน้ำในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 อย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
