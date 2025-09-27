อุบลราชธานี ถกด่วน เตรียมความพร้อมช่วยประชนชน หลังกัมพูชายิงปืนกลยั่วยุ ยัน ยังไม่ประกาศอพยพ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมด่วนคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณเขตชายแดนอำเภอน้ำยืน อย่างใกล้ชิด หากมีเหตุจะได้ดำเนินการตามแผนได้ทันท่วงที ซึ่งที่ประชุมได้นำประสบการณ์การทำงาน จากสถานการณ์ที่ผ่านมาฯ มาแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในทุกๆด้าน
นายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อ.น้ำยืน และ อ.น้ำขุ่น ยังไม่มีประกาศอพยพอย่างเป็นทางการ แต่มีประชาชนในพื้นที่ ที่วิตกกังวล สามารถเดินทางไปศูนย์พักพิงที่ อ.เดชอุดม ก่อนได้ ซึ่งสามารถสอบถามผู้นำหมู่บ้านแจ้งแต่ละจุดได้เลย ซึ่งขณะนี้เปิดทุกศูนย์พักพิงแล้ว
รายงานข่าวจากในพื้นที่แจ้งว่า ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนกลจากเนิน 677 ช่องอานม้า เข้าใส่ เนิน 500 โดยยิงเป็นชุด 3 ชุด สลับกับยิงปืน ค. 3 ลูก แต่ฝ่ายไทยไม่มีการยิงตอบโต้ อย่างไรก็ตาม เวลาประมาณ 12.30 น. เหตุการณ์ได้สงบลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปลอดภัยทุกนาย แต่ยังตรึงกำลังไว้ทุกจุด และมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาล่าสุด! ช่วงบ่ายนี้ กองทัพกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ฝ่ายกัมพูชา เข้าพื้นที่ ช่องอานม้า โดยทหารกัมพูชาพยายามยิงปืนกลและลูกระเบิด เพื่อยั่วยุทหารไทย หวังให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) มาเห็น