จับชาวไทย-ต่างชาติ 17 คนลอบข้ามแดนไปปอยเปต เผยไปทำงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ชุดลาดตระเวน จาก ฉก.อรัญประเทศ, ทพ.12 และ ตม.สระแก้ว ได้ร่วมกันจับกุมกลุ่มบุคคล จำนวน 17 คน เป็นชาย 14 คน และ หญิง 3 คน กำลังเดินเท้าอยู่ท้ายหมู่บ้านใหม่ปากฮ่อง ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มุ่งหน้าสู่ แนวพรมแดนกัมพูชา เพื่อลักลอบข้ามแดนออกไปยังเมืองปอยเปต จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเบื้องต้น และทำบันทึกการจับกุม
เบื้องต้นพบว่าเป็นชาวจีน 12 คน ชาย 10 คน และ หญิง 2 คน,ชาวเมียนมา ชายและ หญิง 2 คน,ชายไทย 1 คน และคนนำพาเป็นชายชาวเขมร 2 คน
ตรวจสอบเบื้องต้น ชาวจีน และเมียนมา ไม่มีหนังสือเดินทาง และรับสารภาพว่าเคยทำงานในบ่อนออนไลน์ในประเทศเมียนมามาก่อน แต่ได้รับการชักชวนให้ไปทำในปอยเปตเพราะได้ค่าจ้างสูงกว่า จึงตัดสินใจลักลอบเข้าประเทศไทยทางด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เข้ามาพักคอยอยู่ใน ก.ท.ม 2 วันจากนั้นจึง มีคนมารับขึ้นรถเดินทางต่อไปยังชายแดนด้าน อ.อรัญประเทศ แล้วมี ชาวเขมร สองคน มารับช่วงต่อ เพื่อพาลักลอบข้ามพรมแดนเข้ากัมพูชา โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย 40,000 หยวน หรือประมาณ 180,806 บาท ส่วนชายไทยให้การว่ามีเพื่อนมาชักชวนให้ไปทำงานเป็นแอดมิน เว็บพนันออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงตัดสินใจเดินทางไปทำ
จากนั้นชุดจับกุมจึงนำตัวทั้งหมดส่ง สภ.คลองน้ำใสเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป