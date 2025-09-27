แม่ค้าอุดรธานีสุดช้ำใจ เจอลูกค้าหัวหมอโกงค่าทุเรียน 44 โล สูญกว่า 7 พันบาท
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ต.ท.กฤษฎา ชานนท์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งความจาก น.ส.วรนุช มานะดี หรือแบม อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 ม.1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี แม่ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล โดยกล่าวว่า ตัวเองถูก น.ส.อรวรรณ หรือยิ้ม หรืออ้น อายุประมาณ 30 ปี ชาว จ.สุรินทร์ ลูกค้าประจำ หลอกสั่งทุเรียนให้ส่งทางไปรษณีย์ไป จ.แม่ฮ่องสอน แต่ไม่ยอมโอนจ่ายค่าทุเรียนรวมค่าส่ง 7,540 บาท เบื้องต้นติดต่อไม่ได้ คาดว่าจะถูก น.ส.อรวรรณโกงค่าทุเรียน เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยมีหลักฐานการแชตสั่งซื้อเป็นหลักฐาน
น.ส.วรนุชกล่าวว่า ตนเองค้าขายผลไม้สดตามฤดูกาล ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ขายช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็ก จนแยกมาขายด้วยตัวเอง ช่วงนี้ตนนำทุเรียนหมอนทองมาขาย กิโลกรัมละ 160 บาท ประมาณเดือนที่แล้ว น.ส.อรวรรณได้มาซื้อทุเรียนที่ร้าน และมาซื้อเรื่อยๆ จนสนิทกัน มีการพูดคุยถูกคอ สอบถามการเรื่องเสริมดั้งจมูก เพราะช่วงหนึ่งเขาไปเสริมจมูกมา เขาบอกถ้าอยากทำบ้างจะขอส่วนลดให้ เพราะเขาก็ไปรีวิวให้คลินิกด้วย จึงขอไลน์ไว้ติดต่อกัน จนมีการไปส่งทุเรียนให้ที่ห้องเช่า ภายในชุมชนคลองเจริญ ตนเคยไปส่งให้ 1 ครั้ง เขาพูดจาดี หน้าตาดีระดับหนึ่ง จากรูปในแอพพ์ก็จะมีแต่งรูปบ้าง
“กระทั่งวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา อีกฝ่ายได้ส่งข้อความมาบอกจะสั่งทุเรียนให้ส่งทางไปรษณีย์ไปให้ญาติ ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีจำนวน 8 ลูก รวม 44 กก. ราคา 7,040 บาท ค่าส่ง 500 บาท จึงแพคใส่กล่อง 2 กล่องใหญ่ และส่งไปให้ทันที จากนั้นเขาก็บ่ายเบี่ยงไม่โอนเงินมาให้ อ้างว่าบัญชีถูกอายัด อ้างว่าจะให้แฟนหนุ่มโอนไปให้ จนวันที่ 14 กันยายน ตนก็ติดต่อไม่ได้อีก ไลน์ไป อ่านแต่ไม่ตอบ บุกตามถึงห้องพัก ก็ไม่เห็นมีใครอยู่แล้ว ส่องดูในห้องก็เหมือนไม่มีข้าวของด้านในแล้ว เมื่อโทรไปสอบถามเจ้าของห้องเช่า เขาก็บอกว่า ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน คิดว่าคงจะขนของหนีไปช่วงกลางคืน แต่ไม่รู้วันไหน โทรไปหาก็ไม่รับสาย” น.ส.วรนุชกล่าว
น.ส.วรนุชกล่าวว่า จากนั้นตัวองก็พยายามค้นหาอีกฝ่ายในเฟซบุ๊ก แต่ถูกบล็อกไปแล้ว ล็อกโปรไฟล์ด้วย ส่วนปลายทางที่ จ.แม่ฮ่องสอน โทรไปก็ไม่มีคนรับ บางครั้งก็ไม่มีสัญญาณ ตนติดต่อให้คนที่ไปส่งของช่วยไปดูที่บ้าน ก็บอกว่าเห็นแต่ผู้หญิงแก่ 1 คน ที่บ้าน แต่ไม่มีใครรู้ว่า น.ส.อรวรรณอยู่ที่ไหน ตัวเองรอให้เขาโอนเงินมาจ่ายนานหลายวันแล้ว ไม่รู้ว่าจะทำยังไง จึงต้องมาแจ้งความในวันนี้
น.ส.วรนุชกล่าวว่า ตอนแรกที่เชื่อใจผู้ก่อเหตุ เพราะเห็นว่าเป็นลูกค้าประจำ สั่งทุเรียนกับทางร้านบ่อย และเคยส่งทางไปรษณีย์ให้มาแล้ว 3 ครั้ง แต่ละครั้งก็จำนวนมากแบบนี้ ราคาตั้ง 2,000-4,000 บาท พ่อแม่ก็เคยเตือนว่าอย่าเชื่อใจมาก แต่ก็อยากที่จะรักษาลูกค้าเอาไว้ เห็นว่าเขาพูดดี หน้าตาดี คงจะไม่โกงแบบนี้ อยากบอกเขาว่าให้รีบโอนเงินมาจ่ายด้วย ตนลำบากมาก ค้าขายก็ไม่ดี ตนต้องเอาเงินมาลงทุนต่อ กำไรค่าทุเรียนก็ไม่ได้มากนัก กำไรแค่กิโลละ 10-20 บาทเท่านั้น อยากให้เห็นใจกันบ้าง
ทั้งนี้ เบื้องต้นตำรวจจะทำการติดต่อไปยัง น.ส.อรวรรณ เพื่อให้มาไกล่เกลี่ยกัน หากยังติดต่อไม่ได้ จะทำการออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป