ว้ายโป๊ะ! มิจฯ หลอกพระ อ้างเจ้าอาวาสให้มารับซองกฐิน แต่พูดอยู่กับเจ้าอาวาสเอง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม เพจวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้โพสต์ข่าวเตือนภัยลงเพจวัด เพื่อเตือนภัยให้ตามวัดต่างๆ ในจังหวัดนครนายกและต่างจังหวัด ระวังภัยจากมิจฉาชีพที่มาขอซองกฐิน ที่มีปั๊มตราของวัดนำไปช่วยแจกจ่ายให้ประชาชน ซึ่งจะนำเงินในซองไปใช้จ่ายเอง ไม่ได้นำมาส่งให้กับวัด เนื่องจากทางวัดราษฎร์ศรัทธารามเคยโดนมาแล้ว 2 ครั้งและปี 2568 นี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว
ล่าสุด ครั้งนี้มิจฉาชีพเป็นผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคาดดำ เข้ามาขอซองกฐินจำนวน 100 ซอง บอกกับพระว่าเจ้าอาวาสให้มารับซองกฐิน แต่มิจฉาชีพรายนี้ไม่ทราบว่าพระที่คุยอยู่ด้วยนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก (ฝ่ายธรรมยุต) เมื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสแจ้งไปว่ายังไม่เคยให้ใครมารับซองไปแจกเลย ทำให้มิจฉาชีพตกใจรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดไป
พระปลัดพระชัย กัมมสุธโธ รองเจ้าอาวาสวัดราฎร์ศรัทธาราม ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า วันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ช่วงกลางวัน พระครูวิทิตสังฆการ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก (ธรรมยุต) และพระปลัดพระชัย กัมมาธโธ รองเจ้าอาวาสวัด ได้นั่งสนทนากันอยู่ที่ศาลาการเปรียญ ได้มีโยมผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดสวมหมวกกันน็อก ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดพร้อมบอกพระทั้ง 2 รูปว่า เจ้าอาวาสให้มารับซองกฐินจำนวน 100 ซอง แต่มิจฉาชีพรายนี้ไม่ทราบว่าพระที่พูดคุยด้วยนั้นเป็นเจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม ได้แสดงตัวกับมิจฉาชีพคนดังกล่าวว่า ยังไม่ได้บอกให้ใครมารับซองกฐินเลย ส่วนท่านรองเจ้าอาวาสได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ทำให้มิจฉาชีพคนดังกล่าวรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดไป จึงฝากเตือนตามวัดต่างๆ ให้ระวังไว้ด้วย เนื่องจากที่วัดนี้เคยโดนแบบนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว รวมถึงตามวัดใกล้เคียงก็โดนมาแล้วเหมือนกัน