ชาวบ้านชายแดนหนุนทหารเต็มร้อย ปิดจ๊อบให้จบหลังเขมรป่วนไม่เลิก ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
ชาวบ้านชายแดนสนับสนุนทหารทำเต็มร้อยให้จบ หลังมีเสียงปืนดังช่องอานม้าอุบล ขณะที่หมู่บ้านใกล้แนวปะทะช่องกร่างเปลี่ยนแท็งก์น้ำเก่าเป็นหลุมบังเกอร์หลบภัยเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน ยังไม่มีคนในหมู่บ้านอพยพออกจากพื้นที่ ขออยู่ในพื้นที่ไปก่อนรอดูสถานการณ์..ส่วนเงินเยียวยากลางเดือนตุลาคมนี้ได้แน่นอน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน สถานการณ์ชายแดนต้องตึงเครียดขึ้นอีก หลังจากเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้มีเสียงปืนดังขึ้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพกันออกมาอยู่ยังที่ปลอดภัย โดยจังหวัดอุบลก็ได้มีการเปิดศูนย์พักพิงรองรับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่สถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อช่วงเย็นที่หมู่บ้านหัวอ่าง ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวพื้นที่สีแดง พบผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้านมาช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแท็งก์น้ำเก่าของหมู่บ้านให้กลายเป็นบังเกอร์หลุมหลบภัย โดยต่างพากันเร่งรีบทำให้เสร็จ เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นหลุมหลบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
โดยชาวบ้านในพื้นที่ต่าง บอกว่า ตอนนี้คนในหมู่บ้านยังอยู่กันครบยังไม่มีใครอพยพออกไปไหน ตอนนี้ยังไม่วิตกกังวลจากเหตุการณ์ที่มีการยิงที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี เพราะต่างเริ่มชินกับสถานการณ์และอยากให้ทหารทำให้เต็มร้อยทำให้จบไม่ต้องมีครั้งต่อไปอีก คาราคาซังแบบนี้ชาวบ้านอยู่กันลำบาก จะทำมาหากินอะไรก็หวาดระแวง พร้อมสนับสนุนทหารทำให้จบในรอบนี้ จะยิงกันก็ยิงไปเลยชาวบ้านพร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่หากมีการปะทะเกิดขึ้น เพื่อทหารจะได้ทำงานสะดวก และขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายปลอดภัย
นางหนูผาด คร่ำสุข (เสื้อสีฟ้า)ผู้ใหญ่บ้านหัวอ่าง ม.5 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ บอกว่า ตอนนี้ก็เตรียมกันหมดแล้วและพร้อมอพยพทันทีหากมีเหตุ แต่ตอนนี้ยังไม่มีไปต้องรอเสียงปืนก่อน ดังเมื่อไหร่ก็ไปทันที มีแต่หมู่บ้านอื่นที่อพยพไปบ้างแล้ว จากสถานการณ์ที่ช่องอานม้าเมื่อเที่ยง ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ได้ตกใจคงน่าจะชินกันแล้ว แต่ก็มีบางคนที่กลัวบ้างออกไปได้คืนหนึ่งก็กลับมาคืน เพราะไปก็ยังศูนย์พักพิงเปิด คือตอนนี้ชาวบ้านพร้อมอพยพหากมีเสียงปืนปะทะกันหนักเกิดขึ้น เพราะหมู่บ้านเราอยู่ใกล้แนวปะทะหน้าแนว แต่ตอนนี้ขออยู่ในพื้นที่ไปก่อนรอดูสถานการณ์
ทั้งนี้พบว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอพนมดงรัก อพยพออกจากพื้นที่กันหลายหมู่บ้านแล้ว โดยไปพักอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ยังไม่เปิดเป็นทางการ ห่างจากแนวชายแดนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว อยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์และอำเภอปราสาท
โดยนางปทิดา ตันติรัตนานนท์ (ซ้อกุล) ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ยังไม่มีคำสั่งทางปกครองให้เปิดเป็นศูนย์พักพิงที่วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวกล่องไปเยี่ยมผู้อพยพที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีผู้อพยพมาอยู่แล้วจำนวน 104 คน ส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงคนชราและผู้ป่วยติดเตียง โดยส.ส. ปทิดา ตันติรัตนานนท์ กล่าวว่า เรื่องเงินเยียวยาแก่ชาวบ้านครัวเรือนละ 5,000 บาท จากเหตุฉุกเฉินที่มีการปะทะกันระหว่างไทย–กัมพูชาเมื่อวันที่ 24 – 28 กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 29 กันยายนนี้ แล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ชาวบ้านได้ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้