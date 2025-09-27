ภูมิภาค

เพจดัง เปิดภาพถนน รังกาใหญ่ อ.พิมาย หลังน้ำลด เสียหายหนัก ล่อนเป็นแผ่น

ชุมชนคนรังกาใหญ่

เพจดัง เปิดภาพถนน รังกาใหญ่ อ.พิมาย หลังน้ำลด เสียหายหนัก ล่อนเป็นแผ่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน จากกรณีน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือน และ ถนน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย ซึ่งน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง ซัดบ้านพังถล่มลงมาทั้งหลัง

ทั้งนี้ นายพิทักษ์ เพชรโต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำนวยความสะดวกในการขุดเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ไหลหลากท่วมถนนพิมาย – ชุมพวง บริเวณหน้าตลาดนัดปั๊มน้ำมันบ้านตะปัน รังกา พื้นที่

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชุมชนคนรังกาใหญ่ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพถนนที่พังเสียหายอย่างหนัก แผ่นถนนหลุดขึ้นมา ทำให้สัญจรไม่ได้ โดยมีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามเส้นทางจำนวนมาก

ADVERTISMENT