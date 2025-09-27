เพจดัง เปิดภาพถนน รังกาใหญ่ อ.พิมาย หลังน้ำลด เสียหายหนัก ล่อนเป็นแผ่น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน จากกรณีน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือน และ ถนน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย ซึ่งน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง ซัดบ้านพังถล่มลงมาทั้งหลัง
ทั้งนี้ นายพิทักษ์ เพชรโต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำนวยความสะดวกในการขุดเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ไหลหลากท่วมถนนพิมาย – ชุมพวง บริเวณหน้าตลาดนัดปั๊มน้ำมันบ้านตะปัน รังกา พื้นที่
ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชุมชนคนรังกาใหญ่ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพถนนที่พังเสียหายอย่างหนัก แผ่นถนนหลุดขึ้นมา ทำให้สัญจรไม่ได้ โดยมีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามเส้นทางจำนวนมาก
ADVERTISMENT