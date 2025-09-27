ช่างเสริมสวยสุดช้ำ ลูกค้าชมทำดี-ราคาถูก แต่โกงค่าทำผม โชว์สลิปหลอก โอนเข้าบัญชีตัวเอง

เตือนภัย! ร้านเสริมสวยลูกค้าสระไดร์สแกนจ่ายโชว์สลิป 180 บาท แต่โอนเข้าบัญชีตัวเอง ตร.สอบสวน อ้าง ไม่ตั้งใจ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านเสริมสวย ถนนสี่ศรัทรา เทศบาลนครอุดรธานี หลังจากได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.พร อายุ 51 ปี เจ้าของร้าน ว่ามีลูกค้าสาวรายหนึ่ง เข้ามาใช้บริการสระไดร์ จ่ายเงินด้วยการสแกนจ่ายแผ่นแอพพลิเคชั่นโมบายแบงค์กิง แต่ลูกค้าโอนจ่ายเข้าบัญชีตัวเอง แล้วโชว์สลิปโอนเงินให้พนักงานถ่ายรูป ก่อนจะออกจากร้านไป ซึ่งอยากจะเตือนภัยร้านเสริมสวย หรือร้านค้าอื่น ให้ระมัดระวังการจ่ายเงินผ่านการโอนจ่าย คอยตรวจเช็กการโอนเงินของลูกค้า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เมื่อวันที่ 25 ก.ย.68 เวลา 15.00 น. พบลูกค้าเป็นหญิงสาว 1 ราย เข้ามาใช้บริการตามปกติ โดยมี น.ส.เปิ้ล อายุ 37 ปี พนักงานร้าน เป็นผู้ให้บริการ ลูกสาวสาวรายนี้ใช้บริการประมาณ 30 นาที ก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ แล้วเดินมาที่เคาเตอร์ชำระค่าบริการ ทำทียกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนจ่ายจากคิวอาร์โค้ด ระหว่างนั้น น.ส.เปิ้ล ก็เดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตไว้ เพื่อมาถ่ายรูปสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นลูกค้าสาวรายนี้ก็เดินออกไปจากร้านตามปกติไม่มีพิรุธอะไร กระทั่งเจ้าของร้านผิดสังเกตว่าไม่มียอดโอนเข้าบัญชี เมื่อตรวจดูสลิปก็พบว่าเป็นการโอนเข้าบัญชีอื่นไม่ใช่บัญชีร้าน
น.ส.เปิ้ล เล่าว่า ลูกค้าทักมาที่เพจร้าน สอบถามราคาค่าใช้บริการและพิกัดร้าน เขาขับรถเก๋งมา เมื่อมาถึงก็ให้บริการตามปกติ ตอนจ่ายเงินเขาก็เดินไปเคาเตอร์ ทำท่ายกมือถือสแกนจ่าย ตนก็เดินไปหยิบมือถือมาถ่ายสลิป ตอนนั้นก็ยอมรับว่า ไม่ได้ตั้งใจตรวจเช็กให้ดี ถ่ายสลิปการโอนโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าโอนจ่ายเข้าบัญชีร้านจริงหรือไม่ เขาพูดจาดี พูดเก่ง ตนก็คิดว่าคงเหมือนลูกค้าทั่วไป เขายังบอกอีกว่า ค่าบริการสระไดร์ที่ร้าน 180 บาท ถูกมาก ร้านอื่นหรือที่จังหวัดอื่นจะแพงกว่านี้ หลังจากโอนจ่าย เขาก็ดูรีบๆ เขาบอกต้องขับรถไปต่างจังหวัด
น.ส.พร เล่าว่า ตนเปิดร้านเสริมสวยมานานกว่า 15 ปี แต่เพิ่งจะย้ายร้านมาเปิดที่นี่ได้ 6 เดือน ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าใหม่ ทักมาทางเพจก่อน และตนก็ไม่คุ้นหน้า ไม่เคยเห็นหน้า ตอนแรกคิดว่าเขาคงจะลืม หรือไม่ได้ตั้งใจ ก็รอให้เขาติดต่อหรือกลับมาจ่าย แต่ก็ไม่เห็นติดต่อมา จนวันนี้ตนคิดว่าเขาตั้งใจที่จะไม่จ่ายเงิน ทำทีว่าสแกนจ่าย แต่โอนเข้าบัญชีตัวเอง แล้วก็โชว์สลิปว่าจ่ายแล้ว อยากจะเตือนภัยร้านอื่นๆ ให้ระมัดระวังการโอนจ่ายค่าบริการหรือค่าสินค้า แม้จะเป็นเงินไม่มาก แต่ก็เป็นรายได้ของเรา หากหญิงรายนี้ไปทำกับร้านอีก ก็คิดว่าจะเกิดความเสียหายได้อีกไม่น้อย เปิดร้านมานานก็ไม่เคยเจอแบบนี้ หลังจากนี้จะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน หากเขาติดต่อมาจ่ายเงินก็จะไม่ติดใจเอาความ
หลังจากนั้น น.ส.พร และ น.ส.เปิ้ล ได้เดินทางไปที่ สภ.เมืองอุดรธานี เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ต.ภาคภูมิ แก้วสวนจิก สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี โดยนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด และภาพถ่ายสลิปการโอนเงิน ระหว่างนั้น พ.ต.ต.ภาคภูมิฯ ได้ตรวจสอบชื่อของผู้โอนเงิน ซึ่งพบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จึงทำการโทรติดต่อสอบถามทันที ปลายสายยอมรับว่าไปใช้บริการร้านเสริมสวยจริง ไม่รู้ว่าโอนเงินผิดบัญชี พ.ต.ต.ภาคภูมิฯ จึงสอบถาม น.ส.พรฯ ว่าจะให้สาวคู่กรณีโอนเงินให้หรือไม่ จึงมีการส่งหมายเลขบัญชี และโอนจ่ายค่าบริการ 180 บาท
หลังจากนั้น น.ส.พรฯ ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยผ่านทางโทรศัพท์ หญิงสาวรายนั้นอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ และไม่รู้ว่าโอนผิดบัญชี ต้องขอโทษทางร้านด้วย น.ส.พรฯ ไม่ได้ติดใจเอาผิดจึงไกล่เกลี่ยกันได้ในที่สุด ด้าน พ.ต.ต.ภาคภูมิฯ ได้ว่ากล่าวตักเตือน หญิงสาวรายนั้นว่า หากไปใช้บริการร้านอื่นๆ อีก ให้ตรวจสอบการโอนให้แน่ชัด จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก ถ้าหากมีพฤติกรรมฉ้อโกงแบบนี้จริง ก็ขอให้เลิกพฤติกรรม ก่อนที่ น.ส.พร และ น.ส.เปิ้ล จะยกมือไหว้ขอบคุณ พ.ต.ต.ภาคภูมิฯ ที่ให้การช่วยเหลือ และเดินทางกลับไปเปิดร้านตามปกติ