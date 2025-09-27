พ่อแท้ๆ เหลืออด ลั่นไกดับ ‘ลูกชาย’ วัย 30 อ้างสอนไม่ฟัง ติดยาตั้งแต่ป.6 ล่าสุดถีบแม่หัวฟาดพื้น

ภูมิภาค

พ่อแท้ๆ เหลืออด ลั่นไกดับ ‘ลูกชาย’ วัย 30 สุดทนสอนไม่ฟัง ติดยาตั้งแต่ป.6 ถีบแม่หัวฟาดพื้น

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 กันยายน พ.ต.ท.รัชพล โมรารัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.นาข่า ได้รับแจ้งเหตุพ่อยิงลูกชายเสียชีวิตภายในบ้าน เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง ในอ.เมือง จ.อุดรธานี หลังรับแจ้งเหตุจึงรุดออกไปตรวจพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจป้องกันและปราบปราม แพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุ เดินออกมาจากบ้าน นั่งรอมอบตัวอยู่ที่บริเวณหน้าวัดธาตุสว่างโนนยาง ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยน้ำ และนั่งซาเล้งเข้าไปจุดเกิดเหตุ เพราะมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30 ซม.

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ที่บริเวณหน้าบ้านพบศพ นายตะวัน หรือ อ๊อฟ อายุ 30 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด สวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระสุนลูกปราย เข้าที่หน้าอกเป็นรูพรุน ข้างกันพบรถจักรยานยนต์ 1 คัน และขวดน้ำเปล่า 1 ขวด ภายในบ้านพบ น.ส.สมปอง อายุ 59 ปี แม่นายอ๊อฟ นั่งตกใจตัวสั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อ นายคำใบ อายุ 63 ปี สามี น.ส.สมปอง และเป็นพ่อแท้ๆ ของนายอ๊อฟ ทิ้งอาวุธปืนแก็บยาวไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกไว้ที่แคร่ไม้หน้าบ้าน ก่อนจะเดินออกไปจากบ้าน

น.ส.สมปอง เล่าว่า ตนเพิ่งจะกลับมาบ้าน หลังจากไปขายของที่ตลาดบ้านดอนหาด วันนี้ตั้งใจจะกลับมาทำแกงเห็ดให้ลูกชาย เพราะเขาบ่นอยากกินตั้งแต่ตอนกลางวัน ก่อนกลับตนได้ซื้อเห็ดและผักติดมือกลับมาด้วย เมื่อมาถึงบ้านตนก็หาข้าวให้หมาที่เลี้ยงไว้ 2 ตัวก่อน และกำลังจะก่อเตาไฟทำกับข้าว ที่บริเวณหน้าบ้านที่ต่อเติมเป็นครัวยกสูงให้พ้นน้ำ เพราะมีน้ำท่วมรอบบริเวณบ้าน จากนั้นลูกชายเดินอ้อมมาหยิบขวดน้ำดื่ม แล้วเดินวนไปหน้าประตูบ้าน จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดัง 1 นัด แล้วลูกชายก็ร้องด้วยความเจ็บปวด และเดินไปล้มลงที่หน้าบ้าน

“ตอนที่ตนได้ยินเสียงปืน ก็ได้ยินเสียงลูกร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อหันไปมอง ก็ยังถามลูกอยู่ว่าทำไมมีเลือดออกเยอะจัง แล้วเขาก็คลานพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บปวดไปล้มลงที่หน้าบ้าน ตนมีลูกชายเพียงคนเดียว ลูกชายติดยาบ้ามานานแล้ว เขาจะทะเลาะกับพ่อเขาอยู่เป็นประจำ คิดว่าคงจะทะเลาะกันอีกครั้ง แต่ก็ไม่นึกว่าพ่อจะยิงลูก ลูกก็เสพยา พ่อก็เมาเหล้า คงจะพูดคุยกันไม่เข้าหูอีก ตอนกลางวันลูกก็ตีพ่อมาแล้ว 2 ครั้ง ทุบทำลายข้าวของด้วย พ่อจึงมีอารมณ์และก่อเหตุขึ้น ตนก็ไม่รู้ว่าเรื่องตอนแรกเป็นมายังไง แต่ใครทำอะไรก็ขอให้รับกรรมที่ทำเอาไว้”

ด้าน นายคำใบ พ่อผู้ตาย เล่าด้วยอาการมึนเมาสุราและโมโหว่า ก่อนเกิดเหตุตนออกไปหาปลา และไปเยี่ยมญาติ เมื่อกลับมาบ้าน ลูกชายก็ชวนทะเลาะอีก ลูกน่าจะหิวข้าว ส่วนแม่ก็กำลังจะทำกับข้าว แล้วลูกก็ด่าประชดแม่ บอกว่า “สงสัยหมาคาบหมกปลาไปแล้วมั้ง” จากนั้นลูกก็มาขอมาม่าตน ตนก็ให้ไป 2 ห่อ เมื่อเขากินเสร็จเขาก็ตะโกนด่าแม่ว่า “อีควาย” ตนโมโหจึงคิดว่าจะสั่งสอนลูก ตอนแรกอยากจะใช้มีดฟันคอ แต่คิดแล้วก็สะอิดสะเอียนเลือด จึงเข้าไปเอาปืนแก็บยาวของรุ่นน้องที่เอามาให้ตนไว้ยิงนก เอาออกมายิงไป 1 นัด เข้ากลางหน้าอกลูก ได้ยินเสียงร้อง 2 ครั้ง แล้วก็แน่นิ่งไป

“เหลืออด ทะเลาะกับลูกเรื่องลูกติดยามาตลอด คอยบอกคอยสอนแต่ก็ไม่เชื่อฟัง ลูกติดยามาตั้งแต่ ป.6 เขาไม่ทำงานอะไร เอาแต่ขอเงินพ่อแม่ บอกเขาว่ายาบ้าไม่ดี ชาวบ้านเขารับไม่ได้ ลูกบอกว่าไม่ได้ขอเงินใคร แต่ที่เศร้าใจเพราะเขาขอแต่เงินพ่อแม่ ถึงแม้ลูกจะไม่เคยไปอาละวาดใคร แต่อาละวาดคนในครอบครัว ตนสุดจะทนจริงๆ กลัวเขาจะลักขโมยของคนอื่น ทำร้ายคนอื่น และ เมื่อ 2 วันก่อนลูกถีบแม่จนล้มหัวฟาดพื้น เขาโมโหที่แม่เอาแต่หาข้าวให้หมากิน ตนจึงตัดสินใจยิงลูกทิ้ง ติดคุกตนก็ไม่กลัว หากตอนนี้เห็นใครเสพหรือขายยาก็จะยิงทิ้งไปอีกศพ

นายเกียรติศักดิ์ สุวัตถุดี อายุ 55 ปี ผญบ.บ้านโนนยาง เล่าว่า หลังรับแจ้งเหตุตนก็รีบเข้ามาดูทันที เบื้องต้นเป็นการทะเลาะกันในครอบครัว ตนเคยมาระงับเหตุที่บ้านนี้หลายครั้งแล้ว เป็นเหตุลูกชายเสพยาคลั่งอาละวาดทำร้ายพ่อแม่ ตัวพ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุ เขาก็เคยมาปรึกษาตนอยู่ตลอดในเรื่องนี้ คิดว่าคงจะเหลืออดกับพฤติกรรมของลูกชาย จึงก่อเหตุครั้งนี้ขึ้น หลังพ่อก่อเหตุ เขาก็เดินไปหาเพื่อนที่ร้านค้าในหมู่บ้านรอมอบตัว เมื่อตนไปถาม เขาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมด และให้ตนเข้าไปเคลียร์ที่เกิดเหตุได้เลย

เบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายคำใบฯ พร้อมอาวุธปืนของกลางไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก แจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และข้อหาตาม พรบ.อาวุธปืน ส่วนศพลูกชายได้มอบให้อาสากู้ภัยฯ นำไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกนิติเวช รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อรอผ่าตรวจสอบกระสุน และชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะรอให้ญาติมาติดต่อรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประพณีต่อไป

