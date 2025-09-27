โซเชียลถล่มยับ! เปิดเพลงแดนซ์ลั่นลานห้างดังสะเทือนห้อง ชาวบ้านร้องหูอื้อ วอนเบาเสียง – ชาวเน็ตแซะ ‘ย้ายบ้านสิคะ’
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกโซเชียล หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อถึงปัญหามลภาวะทางเสียงจากการจัดงานที่ลาน “บิ๊กชี…” โดยภายในงานมีการเปิดเพลงแดนซ์เสียงดังสนั่นตั้งแต่ช่วงเช้า
เจ้าของโพสต์ระบุว่า
“งานในลานบิ๊กชี…เปิดเพลงแดนซ์เสียงดังทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้จะ 3 ทุ่มแล้ว เบาลงได้ไหมครับ ในห้องสะเทือนจนหูอื้อ ปกติต้องตั้งลำโพงไปทางทิศใต้นะครับ ขอร้องละ”
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง จนมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด หลายรายแซวเชิงขำขันว่า “ย้ายบ้านค่ะ” หรือ “อยู่ใกล้ดีเจฟรีไปเลย” แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยออกมาสนับสนุนเจ้าของโพสต์ โดยมองว่าเขาไม่ได้ห้ามการจัดงาน เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ผู้จัดลดระดับเสียงลง เนื่องจากเปิดติดต่อกันนานเกินไป
ขณะที่บางคนตั้งคำถามถึงการขออนุญาตใช้เสียงดังกลางแจ้งในพื้นที่ชุมชน ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลหรือไม่ เพราะอาจเข้าข่ายการรบกวนสิทธิของผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
กระแสดังกล่าวยังคงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงบางส่วนก็เริ่มออกมาให้ข้อมูลว่า ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งเสียงดังจนของในบ้านสั่นสะเทือน และสภาพความเป็นอยู่ที่ได้รับความรำคาญอย่างต่อเนื่อง