ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เตือน 3 จังหวัด ระวังอันตรายจากท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก

ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เตือน 3 จังหวัด ‘ตาก-จันทบุรี-ตราด’ ระวังอันตรายจากท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งเตือนสาธารณภัย เวลา 08.00 น. วันนี้ (28 กันยายน) ดังนี้ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในระยะสั้น บริเวณ จ.ตาก จันทบุรี และตราด
น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง บริเวณ จ.เชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร หนองบัวลำภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และนครปฐม คลื่นลมแรง บริเวณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต
ฝนฟ้าคะนอง บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล