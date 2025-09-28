สลด! หนุ่มซิ่ง จยย.เข้าผิดช่องทาง แหกโค้งตกสะพานต่างระดับเสียชีวิต
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 28 กันยายน ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งเกิดรเหตุถจักรยานยนต์เสียหลัก ชนราวสะพานต่างระดับหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร่างกระเด็นร่วงกระแทกพื้น หลังได้รับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พบ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า Forza350 สีนำตาลดำ หมายเลขทะเบียน กทม. จอดอยู่บนสะพาน บริเวณด้านซ้ายของรถ มีรอยชนพังยับ และขอบสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีรอยขูดเป็นทางยาว ด้านล่างสะพานต่างระดับมุ่งหน้าเข้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
พบศพนายประวัติ ป้องกัน อายุ 42 ปี ที่อยู่ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นอนคว่ำจมกองเลือดอยู่และที่ตัวมีกิ่งไม้และเถาวัลย์พันอยู่ที่ตัว ในกระเป๋าผู้ตายพบบัตรประชาชน และใบขับขี่ ส่วนที่รถจักรยานยนต์ พบโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
โดย ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า นายประวัติ ป้องกัน น่าจะกำลังขับรถกลับบ้านที่ย่านสวนพริกไทย แต่เข้าผิดช่องทาง มาเข้าช่องทางเข้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งเป็นทางโค้ง และเสียหลักชนกับราวสะพานจนร่างกระเด็นตกลงมาด้านล่าง
เบื้องต้น ร.ต.ท.วิทวัส ม่วงโพธิ์เงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำร่างผู้เสียชีวิตไปที่ รพ.ประชาธิปัตย์ ก่อนเพื่อตรวจสอบจากนั้น จึงนำส่ง นิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป