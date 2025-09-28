ไหม้ชุมชนวัดพลับพลา เสียหาย 2 หลัง เคราะห์หนีทัน

ไหม้ชุมชนวัดพลับพลา เสียหาย 2 หลัง เคราะห์หนีตายทัน
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 28 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านภายในชุมชนวัดพลับพลา ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมรถดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุท้ายซอยรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ ต้องต่อสายดับเพลิงเข้าไปยังที่เกิดเหตุ พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้สองชั้นและลุกลามไปติดบ้านปูนสองชั้นที่อยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 1.1 ชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงได้สงบ
นางดารณี สังเวียนกอง อายุ 73 ปี เจ้าบ้านหลังที่ 2 กล่าวว่า ประมาณ 04.00 น.ได้ยินเสียงไฟฟ้าชอร์ตจากบ้านที่อยู่ติดกัน จึงได้ลุกมาดูพบว่าไฟได้ไหม้บ้านข้างๆ จึงได้รีบออกมาตะโกนเรียกชาวบ้านให้ออกมาช่วย แต่ไฟได้ลุกไหม้บ้านต้นเพลิงอย่างรวดเร็วแล้วลามมาติดบ้านของตน โชคดีที่บ้านหลังแรกหนีออกมาได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรวมถึงตนด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญตัวเจ้าของบ้านต้นเพลิงมาสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลังฐานจังหวัดนนทบุรี ไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้