อาลัย เจ๊เกียว สุจินดา เชิดชัย เสียชีวิตอย่างสงบวัย 88 ปิดตำนานเจ้าแม่รถทัวร์ โคราช

อาลัยเจ๊เกียว สุจินดา เชิดชัย เสียชีวิตอย่างสงบวัย 88 ปิดตำนานเจ้าแม่รถทัวร์ โคราช
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อรายงานว่า ได้รับแจ้งจากครอบครัวเชิดชัยว่า นางสุจินดา เชิดชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. และเจ้าของอู่และบริษัทเดินรถเชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย ได้เสียชีวิตอย่างสงบ รวมอายุ 88 ปี
โดยเสียชีวิตที่ รพ.กรุงเทพฯ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จากโรคชรา โรคเบาหวานและความดัน และวันพรุ่งนี้ (29 กันยายน) จะมีการเคลื่อนย้ายร่างมาที่บ้าน ซึ่งเป็นบริษัทเชิดชัยทัวร์ จ.นครราชสีมา
การจากไปของเธอถือเป็นการปิดตำนานนักธุรกิจหญิงผู้แข็งแกร่ง ผู้สร้างอาณาจักรเชิดชัย จนกลายเป็นธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมรถโดยสารขนาดหมื่นล้านบาท
เจ๊เกียว เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2480 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัว ฐานะธรรมดา เธอเป็นเด็กเรียนดี สอบได้ที่ 1 มาตลอด แต่ด้วยข้อจำกัดในครอบครัว มารดาไม่อนุญาตให้เรียนต่อ ทำให้เธอต้องหยุดการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีที่ 4
แม้จะเรียนไม่สูง แต่เจ๊เกียวไม่เคยสิ้นหวัง เธอตั้งปณิธานกับตัวเองตั้งแต่วัยเด็กว่า “จะต้องรวยกว่าแม่ให้ได้” ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันตลอดเส้นทางชีวิต
จากการค้าขายเล็กๆ สู่การสร้างธุรกิจ หลังออกจากโรงเรียน เจ๊เกียวเริ่มต้นชีวิตด้วยการขายของตามสถานีรถไฟเพื่อหาเลี้ยงชีพ ต่อมาได้ไปเรียนตัดเสื้อ และเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อของตนเอง ถือเป็นธุรกิจแรกที่ทำให้เธอมีรายได้และประสบการณ์การบริหาร
แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเธออายุ 19 ปี และได้แต่งงานกับ นายวิชัย เชิดชัย เจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุกในโคราช การแต่งงานครั้งนี้ทำให้เธอก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจยานยนต์และการขนส่ง จากนั้นได้ขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุก ไปสู่ธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ “เชิดชัยทัวร์” ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นหนึ่งในบริษัทรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เชิดชัยทัวร์ มีรถโดยสารกว่า 200 คัน วิ่งครอบคลุมหลายเส้นทางสำคัญทั่วประเทศ อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม กลายเป็นโรงงานผลิตและต่อรถโดยสารรายใหญ่ส่งออกไปหลายประเทศ มีมาตรฐานสูง
ธุรกิจขยายสู่การขายรถยนต์ อะไหล่ และอสังหาริมทรัพย์ จนมูลค่ารวมสูงถึงหมื่นล้านบาท ทำให้ได้รับฉายา “เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย” เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วม บขส. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในการเจรจากับภาครัฐ โดยเฉพาะการผลักดันให้ปรับค่าโดยสารตามต้นทุนน้ำมัน
เจ๊เกียวมีบุตรหลายคนที่สืบทอดบทบาทในสังคม ทั้งด้านธุรกิจและการเมือง เช่น ดร.อัสนี เชิดชัย – อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายสุรวุฒิ เชิดชัย – อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา