ฝนถล่ม น้ำยมเอ่อเข้าท่วมย่านศก.-ตลาดชุมชนไผ่ท่าโพ หนำซ้ำจยย.จอดริมถนนหนีน้ำ ถูกขโมย

ฝนถล่มยาวนาน แม่น้ำยมเพิ่มสูงต่อเนื่อง ล้นเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจการค้าตลาดชุมชนไผ่ท่าโพ ขณะที่แก๊งแมวน้ำตระเวนลักขโมยรถจยย.ที่ชาวบ้านหนีน้ำนำมาจอดไว้ริมถนน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลพายุที่เกิดในระยะนี้หลายลูก และมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้จังหวัดพิจิตรใน 12 อำเภอนั้น เกิดมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องทุกๆ วันตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำ และในพื้นที่มีมวลน้ำสะสมค่อนข้างมาก มีมวลน้ำยมจากพื้นที่ตอนบนไหลบ่าลงมา มีน้ำป่าด้านจังหวัดกำแพงเพชร ไหลหลากสมทบต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแผ่ขยายวงกว้างและมีระดับน้ำที่ท่วมขังก่อนหน้านี้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยสถานการณ์น้ำท่วมยังคงอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประกอบไปด้วยตำบลวังจิก ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ ตำบลไผ่รอบ และตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดได้เอ่อล้นหลากเข้าท่วมตลาดชุมชนไผ่ท่าโพ ภายในเขตเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นตลาดชุมชนเก่าแก่ และเป็นพื้นที่เนินสูงแต่ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทุกๆ วันยังไม่สามารถป้องกันไว้ได้ซึ่งมวลน้ำได้กัดเซาะแนวกระสอบทรายทะลักไหลเข้าท่วมตลาดชุมชนไผ่ท่าโพอย่างรวดเร็ว สร้างความยากลำบากในการเดินจับจ่ายหาเลือกซื้อสินค้า ชาวบ้านต้องสละไม้กระดานเท่าที่จะหาได้มาสร้างสะพาน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาซื้อหาอาหารและสินค้า นอกจากนี้ขณะนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจากหัวขโมย ซึ่งอาศัยช่วงที่ชาวบ้าน ขนย้ายสิ่งของไว้บนถนน แอบเข้าไปโจรกรรมรถจักยานยนต์
ด้านนางปนัดดา ถนอมพวง แม่ค้าภายในตลาดไผ่ท่าโพ เปิดเผยว่า การค้าขายในตลาดปกติก็เงียบเหงาอยู่แล้ว เมื่อเกิดน้ำท่วมตลาดก็ทำให้เงียบเหงาไปใหญ่ ไม่มีคนออกมาซื้ออาหาร เพราะชาวบ้านเองก็ออกมาหาซื้ออาหารยากจากปัญหาน้ำที่ท่วม นอกจากนี้ชาวบ้านต้องเจอกับแก๊งแมวน้ำหรือขโมยที่คอยซ้ำเติมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ลักขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านซึ่งนำรถจักรยานยนต์หนีน้ำมาจอดไว้ริมถนนต้องเดือดร้อนอย่างหนักซ้ำเติม เมื่อมีคนร้ายตระเวนออกลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหายไปหลายคัน ซึ่งช่วงน้ำท่วมนี้มีโจรที่ชุกชุมนอกจากลักรถจักรยานยนต์และยังขโมยทุกชนิดที่ขายได้
ด้านนางสมบัติ ร่วมสกุล ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลผ่าท่าโพธิ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า น้ำได้ท่วมบ้านเรือน และทางเข้าออกหมู่บ้าน ทำให้ตนเองและชาวบ้านคนอื่นๆ ต้องขนย้ายสิ่งของ และนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่ริมถนน ปรากฏว่า ถูกคนร้ายมลักรถจักยานยนต์ไป ทำให้เดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากรถจักรยานยนต์ที่หายไป เอาไว้ให้ลูกขับรถไปโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ถูกคนร้ายตระเวนลักรถจักรยานยนต์เช่นกัน บอกตรงๆ ขโมยชุมในช่วงนี้