รวบหนุ่มห้วยยอด ขนยาบ้า 2 แสนเม็ดเข้ากรุง ผกก.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องขยายผล

รวบหนุ่มห้วยยอด ขนยาบ้า2แสนเม็ดเข้ากรุง อ้างรับจ้างขนส่ง ผกก.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องขยายผล
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ร.ต.อ.โสภณ คุววัฒนานนท์ รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม พร้อมพวก ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บนถนนเพชรเกษม บริเวณแยกฮุนได ขาเข้าเมืองนครปฐม ต.สระกระเทียม อ.เมืองนครปฐม กระทั่งได้มีรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีบรอนเงิน ทะเบียน 6 กบ 8038 กรุงเทพมหานคร ขับเข้ามาจึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ ตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
พบคนขับ ชื่อนายพิชัยยุทธ เกลาฉีด อายุ 29 ปี ชาวอ.ห้วยยอด จ.ตรัง ท่าทีมีพิรุธ จึงให้ลงจากรถเพื่อตรวจค้นอย่างละเอียด โดยพบยาเสพติดบรรจุในกระสอบขาว ตรวจสอบเป็นยาบ้า รวม 2 แสนเม็ด
โดยนายพิชัยยุทธ อ้างว่า รับการว่าจ้างมาให้ไปส่งยาเสพติดดังกล่าว ที่สถานีบริการเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งเขตติดต่อกรุงเทพมหานคร และรับว่าเพิ่งเสพยาเสพติดมา แล้วได้รายงาน พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม สอบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า สภ.เมืองนครปฐม ได้วางมาตรการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดชั่วคราวบนถนนเพชรเกษม ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการลำเลียงยาเสพติด ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และสามารถจับกุม สกัดกั้นการแอบขนย้ายยาเสพติดได้หลายครั้ง จากการประสานความร่วมมือของ ปปส. ตร.ปส. และ CIB แต่บางครั้งมีพวกอ้างเป็นนักรบด่าน มาสร้างความไม่สบายใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอย่างบริสุทธิ์ และการไลฟ์สดทำให้อาชญากรรู้ลู่ทางและเบี่ยงเส้นทางหลบหนี