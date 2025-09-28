ปราสาทหินพิมาย น้ำแห้ง เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้แล้ว พื้นที่ไทรงามยังท่วมขัง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนในอำเภอพิมายว่า ที่ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณน้ำที่เคยท่วมจะมีระดับลดลงไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ไทรงามบางส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ต้นไทรที่เป็นพื้นที่ต่ำ
โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ไทรงามนั้นได้ถูกน้ำท่วมหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอพิมาย ทำให้น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ไทรงาม ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ไทรงามนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 5-10 ซม. ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน กว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหากไม่มีฝนตกลงมา
ขณะที่ทางด้านอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่ถูกน้ำท่วมบริเวณด้านในของปราสาทนั้น สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลงไปจนแห้งสนิทและสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าท่วมชมปราสาทหินพิมายได้แล้ว
นายภาคภูมิ อยู่พูล หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เปิดเผว่า ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้รับผลกระทบจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำท่วมขังภายในบริเวณปราสาทโดยรอบ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้น้ำลดกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้ว สำหรับในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการวางแผนขนของขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว
