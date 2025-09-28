คึกคัก นทท.แห่ขึ้นอุทยานฯภูเรือ ชมทะเลหมอก ท่ามกลางอุณหภูมิ 15 องศา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน บรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดภูเรือ ในช่วงวันหยุด เสาร์และอาทิตย์ นักท่องเที่ยวต่างเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศ ที่หนาวเย็นบนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่มีอากาศเย็นถึงหนาวตลอดทั้งปี กันอย่างคึกคัก โดยเช้านี้มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ต่างประทับใจกับทะเลหมอกที่สุดสวย พร้อมรับแสงแรของวันใหม่ที่สดใส พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปนาวาบรรพต บริเวณยอดภูเรือซึ่งเป็นจุดชมวิว”ยอดภูเรือ” อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน เมื่อขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติ และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นักท่องเที่ยวต่างไม่ผิดหวังกับบรรยากาศที่มีทะเลหมอก และแสงแรกของวันใหม่
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ เพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกทุกท่าน ที่จะเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านขึ้นสัมผัสอากาศหนาวเย็น บนยอดภูเรือ สัญลักษณ์แห่งขุนเขาเมืองเลย พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือทะเลหมอกที่งดงามตระการตาไปพร้อมกัน
ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามยิ่งขึ้น มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย และเกิดความประทับใจกลับไป ซึ่งทางอุทยานฯมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ จนถึงการให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม จะทำให้คนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และรู้สึกอยากที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น