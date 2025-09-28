พนง.สอบสวนจ่อเรียก ทหารยศ พ.ท. เมาขับชนชาวบ้าน ด่าตำรวจ รับทราบ 3 ข้อกล่าวหา
จากกรณีนายทหารยศพันโทรายหนึ่งที่ได้ขับรถเก๋งพุ่งชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายทหารยศพันโทคนดังกล่าวไปยังโรงพักเพื่อสงบสติอารมณ์ ก่อนที่จะให้นายทหารคนดังกล่าว เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ แต่นายทหารยศพันโทก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเป่า พร้อมกับตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย สุดท้ายยอมเป่าแต่โดยดี แต่เป่าแบบไม่ถูกวิธี จึงทำให้ไม่สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานายทหารยศพันโทคนดังกล่าวที่อยู่ในอาการคล้ายกับคนเมาสุรา ในข้อหาขับโดยประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ, ขัดขืนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และดูหมิ่นเจ้าพนักงานตำรวจ ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายนนี้
สำหรับข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า นายทหารยศพันโทคนดังกล่าวได้กลับมาจากงานเกษียณและได้มีการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนที่จะมาขับรถชนชาวบ้านดังที่เห็นในคลิปวิดีโอ ส่วนนายทหารยศพันโทนั้นเป็นทหารอยู่ที่ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา