อ่วม! น้ำป่าซัดบ้านถล่ม – ถนนพิมายชุมพวง พังรอบสอง ชาวบ้านเร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันท่วม 

อ่วม! น้ำป่าซัดบ้านถล่ม – ถนนพิมาย-ชุมพวง พังรอบสอง ชาวบ้านเร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันท่วม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม บ้านเรือนของชาวบ้าน และ ไหลเข้าท่วมถนน สายพิมาย-ชุมพวง บริเวณหน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ล่าสุด ปริมาณน้ำได้แห้งลง เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ซึ่งพบว่า บริเวณถนนลาดยาง สายพิมาย-ชุมพวง หน้าโรงเรียนพิมายสามัคคี1 ถูกน้ำไหลกัดเซาะ จนพื้นผิวถนนหลุดออกมาได้รับความเสียหายเป็นรอบที่2 ระยะทางยาว 100 เมตร หลังก่อนหน้านี้ก็ถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายมาแล้ว
โดยทางแขวงทางหลวงนครราชสีมา เพิ่งซ่อมเสร็จ ก็มาพังเสียหายอีกรอบ เช่นเดียวกันกับถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่ ถูกน้ำไหลกัดเซาะทำให้ถนนขาด ไม่สามารถผ่านไปมาได้ ชาวบ้านจำเป็นต้องไปใช้เส้นทางอื่นแทน
โดย หน่วยทหารจาก ช.2 พัน.202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุด ชป.กร.หน่วยทหาร และ กำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยเข้าไปช่วยเก็บสิ่งของภายในบ้านของ เป็นวันที่2 แล้ว หลังบ้านของ นางฉลวย มุ่งครอบกลาง อายุ58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 / 1 หมู่ที่ 6 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว หลักจากถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม จนทำให้บ้านพังถล่มลงมาทั้งหลัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทางชาวบ้านยังคงเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมไว้ป้องกันน้ำท่วมในรอบต่อไปอีกหากมีฝนตก