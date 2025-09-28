เชียงใหม่ลุ้น ชลประทานฯนับถอยหลัง24ชม. เร่งระบายน้ำปิง เฝ้าระวัง ‘พายุบัวลอย’

เชียงใหม่ลุ้นระทึก ชลประทานฯเผยนับถอยหลัง24ชั่วโมง เร่งระบายน้ำ P1 ให้ต่ำกว่า300ลบม./วินาที ลงดอยเต่าสู่เขื่อนภูมิพล ประเมิน ‘พายุบัวลอย’ มาน่าจะรอด ฝนไปหนักภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์พายุรากาซาผ่านไปได้แล้ว จากนี้คือ การประเมินพายุบัวลอยที่กำลังจะพัดเข้ามา ซึ่งมีแนวโน้มว่าน้ำปิงจะไม่ท่วม แต่ต้องเฝ้าระวัง โดยทุกภาคส่วนมีมาตรการระบายน้ำให้ไหลลงไปให้เร็วที่สุดสู่ทะเลสาปดอยเต่าเพื่อลงสู่เขื่อนภูมิพล เพื่อพร่องน้ำปิงในการรองรับพายุบัวลอย ในช่วง 24 ชั่วโมงนี้ สถานี P1 สะพานนวรัฐต้องต่ำกว่า 300 ลบม./วินาที ให้ได้
“มาตรการเร่งด่วนที่สุด คือ ปิดเขื่อนแม่งัดและแม่กวงจนกว่าแม่น้ำสายหลักจะลดระดับต่ำจนอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งเขื่อนแม่งัดมีน้ำกักเก็บ 92-93% จากที่เก็บได้สูงสุด 106% คือ สามารถรับพายุได้อีก 1 ลูก จึงยังไม่น่าห่วง‘
นายเกื้อกูล กล่าวว่า มาตรการทั้ง 5 ข้อ คือ ระบายน้ำออกจากแม่น้ำสายหลักและตรวจสอบคันดินเล็กๆ ต่างๆ ว่ามีสภาพแข็งแรงหรือไม่ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ผ่านอาคารระบายน้ำล้นเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวก ตรวจสอบระบบเตือนภัยให้มีความแม่นยำมากที่สุด และดึงน้ำออกไปจากลำน้ำสาขาให้เร็วเพื่อไม่ให้ท่วมอำเภอหางดง เพราะเหมือนเราบรรทุกถ่านหินมาเต็มลำ หากฝนตกเพิ่มก็เท่ากับเพิ่มถ่านหินลงไป ก็ต้องทำให้มีพื้นที่โล่งระบายเร็ว เราก็จะรอดไปได้ หากทำครบถ้วนเมื่อพายุบัวลอยมาถึง น้ำก็จะไม่ท่วม ซึ่งแนวโน้มตอนนี้คือฝนตะตกปถบพื้นที่เหนือตอนล่างมากกว่า ก็จะทำให้พื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่รอดได้
”สิ่งที่น่าห่วงคือ พื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองลำพูน เนื่องจากแม่น้ำกวงล้นตลิ่ง ทำให้ตัวเมืองและอำเภอป่าซางมีน้ำสูงและท่วมขัง ถือเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเร่งช่วยเหลือด่วนเช่นกัน“ นายเกื้อกูล กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธนกร กำชับกนอ. เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม คงความเชื่อมั่นนักลงทุน-ชุมชนรอบนิคม
- รับมือพายุบัวลอย เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,200 ลบ.ม. เตือน 4 จว.ท้ายเขื่อน น้ำยกตัว
- ยัดห่วงรอ ‘เฟรดดี้-โอม’ หายเจ็บ ‘เฮียต่าย’ ขอร้อง’ทุกสโมสรส่งนักกีฬาคัดซีเกมส์
- ผงะ พบศพเศรษฐีนีเจ้าของตลาดในอำเภอบ้านโป่ง ลอยคว่ำหน้าเสียชีวิตแม่น้ำแม่กลอง