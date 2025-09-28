พิษน้ำป่า ทำถนนหมู่บ้านในโคราช เป็นหลุมลึก 2 เมตร ยาว 200 เมตร ชาวบ้านเดือดร้อนเข้าออกไม่ได้

พิษน้ำป่า ทำถนนหมู่บ้านในโคราช เป็นหลุมลึกกว่า 2 เมตร ยาว 200 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักเข้าออกไม่ได้
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมนานหลายชั่วโมงในพื้นที่ราบสูงของอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน ในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ชาวบ้านถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้าน ได้รับผลกระทบกว่า 200 หลังคาเรือน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร และถนนทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านพิมายอุดมสุข หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ถูกน้ำป่าไหลกัดเซาะ พื้นผิวถนน เป็นหลุมลึกกว่า 2 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าออกหมู่บ้านได้
นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วย นายพิทักษ์ เพชรโต นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมถนนในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการฟื้นฟูให้ถนนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและเตรียมที่จะปิดกั้นทางน้ำป่าให้ไหลลงไปตามคลองระบายน้ำ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะมากกว่าทุกครั้ง จึงทำให้ปริมาณน้ำไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ โดยทางเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เตรียมจะจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำป่าหลากท่วมหมู่บ้านในระยะยาวต่อไป