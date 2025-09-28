ผงะ พบศพเศรษฐีนีเจ้าของตลาดในอำเภอบ้านโป่ง ลอยคว่ำหน้าเสียชีวิตแม่น้ำแม่กลอง

พบศพเศรษฐีนี เจ้าของตลาดในอ.บ้านโป่ง ลอยคว่ำหน้าเสียชีวิตแม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ร.ต.ท.ชวลิต ทับทอมทอง รอง สว.สอบสวน สภ.โพธาราม แพทย์เวรโรงพยาบาลโพธาราม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งมีคนพบศพลอยน้ำ ในแม่น้ำแม่กลอง ใกล้เคียงมังกร ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เขตเทศบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
ที่เกิดเหตุบริเวณแม่น้ำแม่กลอง พบร่างผู้เสียชีวิต ลอยติดอยู่กับกอวัชพืช ลักษณะคว่ำหน้า สวมใส่เสื้อสีเหลือง เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี จึงลงไปนำศพขึ้นมาทราบเป็นผู้หญิง สวมกางเกงขาสั้นสามส่วน ลายขาว-น้ำเงิน ในตัวไม่พบบาดแผลใดๆ คาดเสียชีวิตมาประมาณ 7 ชั่วโมง
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นทราบว่า ที่ อ.บ้านโป่ง มีการประกาศตามหาคนหายเป็นหญิง สวมใส่เสื้อสีเหลือง ตรงกับที่ประกาศคนหาย จึงประสานทางญาติที่บ้านโป่งให้เดินทางมาดูว่าใช้คนที่ประกาศหาหรือไม่ เมื่อญาติถึงกับปล่อยโฮ ยืนยังว่าใช่คนตายชื่อ น.ส. ธัญญพร (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ให้ข้อมูลว่าคนตายนั้นเป็นเจ้าของตลาดในอ.บ้านโป่ง มีทรัพย์สินรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ไม่มีครอบครัว พักอยู่กับพี่ๆ น้องๆ และหลาน มาระยะหลัง ผู้เสียชีวิตเป็นโรคนอนไม่หลับ ทางญาติก็พาไปหาหมอรักษา ประกอบกับเคยบ่นให้ฟังว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่
จนกระทั้งคืนเกิดเหตุเวลา 04.00 น.หลานสาวผู้ตายได้ยินเสียงคนเปิดประตูเหล็ก ก็ไม่ได้เอะใจ จนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่พบผู้ตายแล้ว จึงออกตามหาและลงเพจประกาศตามหา กระทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.โพธาราม แจ้งมาว่าพบศพลอยน้ำตามลักษณะที่ประกาศตามหา จึงเดินทางมาดูปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติจริง
อย่างไรก็ดีทางพนักงานสอบสวน ได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย และสืบสวนหาประวัติความเป็นมาของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง