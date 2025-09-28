รับมือพายุบัวลอย เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,200 ลบ.ม. เตือน 4 จว.ท้ายเขื่อน น้ำยกตัว

อั้นไม่ไหว เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,200 ลบ.ม.รับมือพายุบัวลอย เตือน 4 จังหวัดท้ายเขื่อน น้ำยกตัว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ที่กรมชลประทานได้คงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่อัตรา 2,100 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 4 เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนนั้น แต่ล่าสุดน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ กลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ล่าสุดวัดได้ 2,447ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น 30 ซม.ใน 24 ชม. ประกอบกับอิทธิพลของพายุบัวลอยที่ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน
กรมชลประทานจึงได้พิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือ จากเดิม 2,100 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่อัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ปัจจุบันวัดได้ 14.99 ม.รทก.ยกตัวขึ้น 10-30 ซม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า จึงแจ้งเตือนให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมรับมือระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น
ขณะที่บริเวณริมทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 ถนนคันคลองมหาราช พื้นที่ชุมชนวัดไผ่ล้อม ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ ประกอบกับข่าวการขึ้นฝั่งของพายุบัวลอย ที่จะทำให้มีฝนตกหนักทางตอนบนของประเทศ และเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบาย จึงมีประชาชนที่มีความกังวลว่าจะถูกน้ำท่วมขนข้าวของทรัพย์สินออกมานอนริมถนน จำนวนกว่า 10 ครอบครัวและมีการทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมาถึงวันนี้ชาวบ้านบอกว่านอนริมถนนกันเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว และยืนยันว่าจะขอนอนริมถนนต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพราะไม่ไว้วางใจสถานการณ์
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทหรือปภ.เปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่น้ำท่วมของจ.ชัยนาท มีที่บริเวณท้ายเขื่อนฯ 1 อำเภอ คือ อ.สรรพยา รวมพื้นที่ 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน รวม 175 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 470 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกคันกั้นน้ำ ซึ่งล่าสุดระดับน้ำลดลงเล็กน้อย และจะทำการสำรวจอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน เพื่ออัพเดตสถานการณ์