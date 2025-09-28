ลำปางอ่วม! จมบาดาล 3 อำเภอ หลังฝนตกหนัก น้ำป่าทะลักดอยขุนตาล
เมื่อวันที่ 28 กันยายน สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง วันนี้ หลายพื้นที่ ระดับน้ำเริ่มลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักลงมากว่า 100 มิลลิเมตร บนยอดเขาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาในลำน้ำแม่ตาล และล้นทะลักท่วมไปหลายพื้นที่ของ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้แก่ ต.เวียงตาล ต.ห้างฉัตร และต.ปงยางคก บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปกว่า 600 หลังคาเรือน
ส่วน ถนนสายเลี่ยงเมืองลำปาง เส้นทาง อ.เกาะคา – อ.ห้างฉัตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะสามารถมุ่งหน้ามายังถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง – เชียงใหม่ หรือสามารถเดินทางไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา ได้ วันนี้ น้ำป่าที่ล้นทะลัก ลำน้ำแม่ตาล ยังคงท่วมถนนสายเลี่ยงเมืองลำปาง บริเวณหน้าวัดบ้านจำ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร มาเป็นวันที่ 2 แล้ว ถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงมาบ้าง แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งถนน และบ้านเรือนราษฎรในจุดนี้
ด้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รายงานผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติครั้งนี้ โดยมีพื้นที่ 3 อำเภอ 6 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประสบภัยจากฝนตกหนัก ได้แก่ อ.ห้างฉัตร 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน , อ.เกาะคา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน และ อ.เสริมงาม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ เร่งสำรวจความเสียหาย ผบกระทบ และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป