ลำพูน น้ำท่วมขยายวงกว้าง ถนนเลียบน้ำทาทรุดยาว 50 เมตร ชาวบ้านกางเต็นท์นอนบนถนน

ลำพูน น้ำท่วมขยายวงกว้าง ถนนเลียบน้ำทาทรุดตัวยาว 50 เมตร ขณะที่ชาวบ้านเริ่มออกมากางเต็นท์อยู่บนถนนแล้ว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จ.ลำพูน น้ำท่วมขยายวงกว้างถนนเลียบน้ำทาเสียหายหนัก
ชาวบ้านเริ่มออกมากางเต็นท์อยู่บนถนน ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ หลังมีถนนทรุดตัวจากลำน้ำทากัดเซาะพังเสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถ สัญจรไปมาได้
นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ พร้อมกับ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน และ นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ส.ส.เขต 1 ลำพูน ร่วมติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำ กรณีถนนทรุดตัวริมตลิ่งเลียบลำน้ำแม่ทา บ้านป่าตองหลวง ม.13 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ระยะทางยาวกว่า 50 เมตร โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานฯ ให้ข้อมูลสถานการณ์และการดำเนินการเร่งแก้ไขโดยได้ทำแนวไม้ปักกั้นตามแนวถนนเลียบน้ำแม่ทาที่ทรุดตัวลง นำเอาถุงทรายวางตามแนวถนนเลียบลำน้ำแม่ทาที่ทรุดตัวลงโดยการถมทรายและบดอัดใหม่เป็นการชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติเพื่อรอการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่อีกครั้งหลังน้ำลดลดสู่ภาวะปกติ
ส่วนในพื้นที่ อ.ป่าซาง น้ำแม่ทาได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือประชาชนตั้งแต่วานนี้ยังมีระดับสูงขึ้น ประชาชนบางหลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวต้องเริ่มออกมากางเต็นท์อยู่บนถนนแล้ว หากน้ำยังสูงขึ้นก็จะอาศัยอยู่ในบ้านตนเองไม่ได้จึงเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า
โดยนายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง พร้อมด้วย นายวิโรจน์ นิไทรโยค รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของระดับน้ำในลำน้ำกวง และติดตามการดำเนินงานกำจัดเศษกิ่งไม้ วัชพืชต่าง ๆ ที่ติดค้างบริเวณฝายสบทา พร้อมทั้งได้ร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งที่พักอาศัยได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำเอ่อล้นจากตลิ่งในพื้นที่บ้านก้อง(หางหลิม) ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
