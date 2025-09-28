เปิดคลิปสุดท้ายเจ๊เกียว ทำบุญ 1 ล้าน-มอบของให้ทหารชายแดน ก่อนเสียชีวิต
จากกรณีที่ผู้สื่อได้รับการแจ้งจากครอบครอบเชิดชัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน ว่า นางสุจินดา เชิดชัย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. และเจ้าของอู่และบริษัทเดินรถเชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย ได้เสียชีวิตอย่างสงบ รวมอายุ 88 ปี โดยเสียชีวิตที่ รพ.กรุงเทพฯ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จากโรคชรา โรคเบาหวานและความดัน
โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 ได้มีการเปิดคลิปวิดีโอที่ทางลูกศิษย์ของพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้ถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ทาง นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว นั้นได้เดินทางไปทำบุญที่วัดแจ้งใน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568
พระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระบุว่า ในช่วงก่อนที่ทาง นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว จะล้มป่วยนั้น ได้เดินทางเดินทางไปทำบุญที่วัดแจ้งในในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ รวมทั้งไปทำบุญบริจาคหลังคาโบสถ์วัดแจ้งใน 1 ล้านบาท พร้อมกับร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทหารแนวหน้าที่ตรึงกำลังในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทางเจ๊เกียวนั้นไปทำบุญที่วัดแจ้งในอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และขอให้ผลบุญที่ทำในคราวที่ผ่านมาได้ส่งดวงวิญญาณของเจ๊เกียวไปสู่สุขติ