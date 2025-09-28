วินาศสันตะโร! กระบะชนเสาไฟฟ้าล้มขวางถนน 12 ต้น ไฟดับตลอดแนว จนท.เร่งเคลียร์พื้นที่
เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวลา 8.30 น. ศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไท้ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะชนเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนหลายต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณถนนสาย บึง-บ่อวิน หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลบึง เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ พบเสาไฟฟ้าหลายสิบต้น ล้มขวางถนนเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ โดยพบรถยนต์กระบะมาสด้า ผฉ 2103 กรุงเทพมหานคร พุ่งชนติดคาโคนเสาไฟฟ้าอยู่ ในสภาพตะแคงข้าง รถลอยอยู่เหนือพื้น 2 ล้อ โดยคนขับรถทราบชื่อคือ นายสิทธิพงษ์ นาคูณ อายุ 41 ปี เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บไม่มาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบ พบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 6 ต้น เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 12 เมตร ล้ม 6 ต้น มีรถยนต์ตู้โดยสารและรถกระบะได้รับความเสียหายหลายคัน รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าได้รับความเสียหายจากเสาไฟฟ้าอีกหลายหลัง ส่งผลให้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ รวมทั้งต้องปิดการสัญจรถนนเส้นดังกล่าวเพื่อเคลียร์สถานการณ์อีกตลอดทั้งวัน และอาจจะต้องแก้ไขไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยทีเดียว
จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า ผู้ขับขี่เป็นพนักงานโรงงานเพิ่งเลิกงานมา แล้วขับรถกลับบ้านมุ่งหน้าเข้าบ่อวิน โดยขับมาด้วยความเร็ว แล้วอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเปลี่ยนเลนข้ามไปชนกับเสาไฟฟ้าอีกฝั่งจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดที่แน่ชัดต่อไป
จากการสอบถาม นางกรรณิการ์ อินตา อายุ 60 ปี คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เปิดเผยว่า เมื่อตอนเช้าตนเองขับรถตู้ออกมาซื้อของที่ตลาด พอดีเห็นว่ามีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าล้ม ตนเองยังเห็นเสาที่ล้มดึงสายไฟต้นอื่น ๆ ทำให้เสาไฟฟ้าล้มเรียงลงมา ตนเองตกใจจึงรีบหักหัวรถเข้าริมถนน แต่ก็ไม่ทัน เสาไฟฟ้าล้มตกลงหน้ารถตู้ สายไฟฟ้าก็ลงมาด้วย ตนเองตกใจ รีบจอดรถและรีบหนีออกมาจากรถ ตอนนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก แต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไร ถ้าไม่ตัดสินใจหักหลบคงจะเป็นมากกว่านี้
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์อีกคน เปิดเผยว่า ตนเองขับรถตู้มา พอเห็นรถกระบะวิ่งมาชนเสาดังสนั่น สงสัยน่าจะวูบ ตนเองขับมาเห็นเสาล้ม จึงหักหัวรถออกไปอีกฝั่ง ซึ่งรถคันดังกล่าวขับมาเร็วมาก หันมาก็เห็นตอนชนไปแล้ว แล้วเสาไฟฟ้าก็ล้มตามๆ กันมา ตนเองโชคดีที่มีสติหักหลบไปอีกด้านจึงไม่ได้รับอันตรายใดใด
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการปิดถนนเส้นบึง-บ่อวิน ไม่ให้รถสัญจรผ่านไปมาเพื่อจะทำการเก็บกู้เสาไฟฟ้า เพื่อจะได้เร่งจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้งาน โดยฝากให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ซึ่งน่าจะใช้เวลาไปถึงวันพรุ่งนี้ ค่าเสียหายยังประเมินค่าไม่ได้ ทางด้านคนขับรถที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เรียกมาดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไป