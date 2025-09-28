ชาวหนองหญ้าแก้วนับร้อยคน ปักธงชาติไทยยาว 25 เมตร บริเวณถนนทางเข้าหลักเขต 42 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่จุดตรวจ ชรบ. ภายในหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยนางวราภรณ์ ทอง หรือป้าพร อายุ 63 ปี และอดีตผู้นำหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว เป็นแกนนำในการพาชาวบ้านร่วมกันนำผืนธงชาติไทย ยาว 25 เมตร เดินทางเข้าไปยังหลักเขต 42 ที่เป็นแผ่นดินในอธิปไตยของไทย แต่ถูกเขมรบุกรุกเข้ามาปักหลักก่อกวน กดดันทหารไทยอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเดินเท้าเข้าไปยังบริเวณดังกล่าว ที่มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อนำธงชาติไทยไปปักแสดงสัญลักษณ์ให้ชาวโลกรู้ว่านี่เป็นแผ่นดินไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมธงชาติเดินทางมาถึงจุดตรวจทางเข้าไปยังจุดหมาย คือหลักเขตที่ 42 ได้ถูกทหารที่ควบคุมดูแล ขอร้องให้งดใช้เครื่องเสียง และไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเดินทางเข้าไป ด้วยเหตุผลว่า บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก และเกรงว่าจะเป็นการยั่วยุให้เขมรออกมาเผชิญหน้า และก่อเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้ แต่ป้าพรไม่ยอม จะเข้าไปให้ได้ ทหารจึงต่อรองขอให้กลุ่มชาวบ้านรอเพื่อให้ติดต่อขออนุญาตหัวหน้าก่อน
ต่อมาเวลา 14.00 น. ป้าพรเดินออกมาหลังเจรจากับฝ่ายทหารเพื่อแจ้งให้กลุ่มชาวบ้าน ทราบว่า ทหารไม่ยอมให้เข้าไป แม้ว่าจะต่อรองขอเข้าไปปักธงชาติเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้น ไม่ต้องถึงบริเวณหลักเขตที่ 42 แต่ตนไม่ยอม จะต้องพามวลชนเข้าไปให้ได้
ข่าวกล่าวว่า ป้าพรพยายามจะบุกแผงกั้นถนนเข้าไปจนทหารต้องเข้ามาล้อมตัวป้าพรไว้ เหตุการณ์จึงทวีความตึงเครียดเรื่อยๆ ขณะที่ป้าพรได้พยายามร้องขอความเห็นใจจากทหาร จนหมดความอดทนและตะโกนต่อว่าทหารที่ไม่มีความสามารถที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดกับเขมร ปล่อยให้บุกรุกเข้ามา แต่มาเข้มงวดกับคนไทย ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นของไทย ถ้าไม่ให้เข้าไปทหารจะต้องเป็นศัตรูกับชาวหนองหญ้าแก้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เจ้าหน้าที่พยายามพูดจาขอร้องป้าพรให้หยุดความคิดดังกล่าว ถึงกับยกมือไหว้ป้าพรให้ใจเย็น และเห็นใจพวกตนที่เป็นทหารชั้นผู้น้อย ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งไม่อนุญาต เพราะกลัวว่าจะเป็นเรื่องบานปลายออกไป และที่สำคัญคือกลัวชาวบ้านจะได้รับอันตราย จนในที่สุดป้าพรจึงยอมที่จะไม่เดินทางเข้าไป แต่ขอปักธงชาติบริเวณถนนทางเข้าเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ เหตุการณ์จึงสงบและจบลงด้วยดี