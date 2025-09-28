หวั่นปะทะรอบ 2 โรงเรียนเร่งปรับปรุงเส้นทางหนีภัย ขยายบังกอร์รับคนเพิ่มเป็น 500 คน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ผู้นำชุมชนตำบลชำราก ประชาชน กลุ่มจิตอาสารถบรรทุกดิน ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางเข้าไปยังหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนดิน หิน จำนวน 500 คิว จากหมวดการทางแหลมกลัด แขวงทางหลวงตราด
นางสาวธิดา เมฆวะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยหลุมหลบภัยดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 300 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการก่อสร้างไว้แล้ว แต่วันนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งในอนาคตจะทำบังเกอร์เพิ่มให้รองรับให้ได้ 500 คน
“วันนี้ทางชุมชนได้มาช่วยกันทำทางเข้าไปยังหลุมบังเกอร์ เนื่องจากพื้นดินด้านในยังมีการยุบตัวอยู่ จึงได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุจากหมวดการทางแหลมกลัด มาปรับปรุงเส้นทางและตกแต่งภายในหลุมเพื่อป้องกันดินสไลด์ ทำให้หลุมหลบภัยมีความพร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น” ผอ.โรงเรียนกล่าว
นางสาวธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะในรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดทำแผนอพยพและซักซ้อมให้นักเรียนและบุคลากรคุ้นเคยกับสัญญาณเตือนภัยและขั้นตอนการปฏิบัติตัวมาโดยตลอด และหลังจากที่การปรับปรุงหลุมหลบภัยเสร็จสิ้น ก็จะมีการซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ โดยคาดว่าจะเริ่มในช่วงเทอม 2 เนื่องจากโรงเรียนใกล้ปิดเทอมแล้ว เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด
ขณะที่ พระปกรณ์ ฐานาจโร จากวัดพระฆ้อ อ.เขาสมิง จ.ตราด แกนนำในจิตอาสาที่มาร่วมแรงในครั้งนี้ กล่าวว่า กลุ่มจิตอาสาสายบุญ ได้นัดแนะและชักชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ว่างเว้นจากภารกิจมาร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ น้ำมันเจ้าของรถเติมน้ำมันกันเอง
พระปกรณ์ กล่าวต่อว่า ที่ตัดสินใจมาช่วยกันที่โรงเรียนในวันนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ซึ่งเราก็เปรียบเสมือนลูกหลาน เมื่อรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สู้ดีนัก อะไรที่พอจะช่วยประเทศชาติได้ก็อยากจะทำ โดยวัสดุที่นำมาใช้ได้รับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงคลองสน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประสานงานให้