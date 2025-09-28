หนุ่มป่วยจิตเวช พกมีดบุกชิงรถกลางสถานีบริการน้ำมัน โชคดีเด็กปั๊มตะครุบตัวได้
ระทึก คนร้ายพกมีดบุกชิงรถกระบะครอบครัวกลางปั๊มน้ำมัน ขณะพ่อลงไปเข้าห้องน้ำไม่ดับเครื่อง โดยยังมีภรรยาและลูกสาวอีก 2 คนอยู่ในรถ โชคดีไหวตัวพาออกมาทัน พนักงานฮีโร่ช่วยเจ้าของแย่งมีดล็อกตัวไว้ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจันทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายพกอาวุธมีดบุกชิงทรัพย์รถยนต์กระบะของครอบครัวหนึ่ง ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยเจ้าของรถและพนักงานปั๊มน้ำมันช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้
หลังรับแจ้งเหตุ พ.ต.ต.ธนเชษฐ์ พรหมทา พนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี พร้อมด้วยตำรวจปราบปราม ชุดสืบสวน และกำลังสายตรวจ ร่วมเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบตัวผู้ก่อเหตุเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายอนิรุต นามสมมุติ อายุ 25 ปี ชาว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กำลังได้รับการปฐมพยาบาลจากอาสากู้ภัยฯ เนื่องจากมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะและใบหน้าบวมปูด จากเหตุการณ์ชุลมุนขณะถูกจับกุม
ที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์กระบะอีซูซุสีเทา ทะเบียน กล 4198 จันทบุรี ของผู้เสียหาย อยู่ในสภาพถอยเสียหลักไปชนกับรถทัวร์ที่จอดอยู่ในปั๊มได้รับความเสียหาย
จากการสอบถาม นายศราวุฒิ ชาลีพรมมา อายุ 30 ปี พนักงานปั๊มน้ำมันและเป็นพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือ เปิดเผยเหตุการณ์ระทึกว่า ขณะเกิดเหตุตนมานั่งพักอยู่บริเวณด้านข้างปั๊ม และได้เห็นชายต้องสงสัย สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขายาวสีเทา เดินมาจากถนนหน้าโรงเรียน และมานั่งพักบริเวณเก้าอี้หินอ่อนหน้าห้องน้ำ
ขณะนั้นได้สังเกตพฤติกรรมแปลกๆ ไม่เหมือนเจ้าของรถ แล้วสักพักก็เดินไปเปิดประตูรถ เบนซ์ คันสีขาว ที่จอดหน้าห้องน้ำ แต่ประตูล็อก จากนั้นวนไปเปิดรถกระบะวีโก้อีกคัน แต่รถก็ล็อกอีก แต่นาทีวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อมีรถกระบะของครอบครัว (พ่อ แม่ และลูกสาว 2 คน) มาจอดที่หน้าห้องน้ำ โดยผู้เป็นพ่อลงไปทำธุระ โดยที่ยังไม่ได้ดับเครื่องยนต์ เนื่องจากมีภรรยาพร้อมลูกอยู่ในรถ
ทันทีที่รถจอดและเจ้าของลงไปเข้าห้องน้ำ ผู้ก่อเหตุฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งและรีบขับถอยหลังออกไปเลย โชคดีที่ภรรยาเจ้าของรถพาลูก 2 คนออกมาจากรถได้ทัน ก่อนที่รถจะเสียหลักไปชนกับรถทัวร์ที่จอดอยู่ในลานจอด ทันทีที่ได้ยินเสียงชนตนได้รีบวิ่งเข้าไปช่วย พร้อมกับเจ้าของรถที่ออกมาจากห้องน้ำพอดี และตรงเข้าทำร้ายคนร้ายก่อน โดยตนเข้าไปช่วยล็อกตัวซึ่งขณะนั้นจึงรู้ว่าผู้ก่อเหตุมีมีดอยู่ในมือ จึงรีบชิงมีดออกมา แล้วช่วยกันล็อกแขนไว้ ซึ่งภายหลังมีพนักงานปั๊มอีกคนเข้ามาช่วยกันควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้
หลังจากควบคุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่า นายอนิรุต ผู้ก่อเหตุ มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช จึงได้เชิญญาติมาให้ข้อมูล โดยเบื้องต้นญาติให้การว่า ในวันเกิดเหตุ นายอนิรุตไม่ได้กินยา อาจทำให้อาการกำเริบและเข้ามาก่อเหตุ
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวญาติของนายอนิรุต และเจ้าของรถกระบะผู้เสียหาย ตลอดจนตัวแทนบริษัทรถทัวร์ เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย ชดเชยเยียวยาค่าเสียหายต่อไป
นอกจากนี้ นายศราวุฒิฝากย้ำเตือนไปยังประชาชนที่แวะพักรถว่า ทุกครั้งที่มาจอดทำธุระในปั๊มหรือสถานที่อื่นๆ เมื่อลงจากรถ ทำการดับเครื่องยนต์และล็อกรถด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทรัพย์สินและป้องกันความสึกหรอของรถยนต์เมื่อต้องขับทางไกลเป็นระยะนาน