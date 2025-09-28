นายกแจ๊ส เปิดงานคอนเสิร์ตคลายเครียด หารายได้เพื่อคนพิการปทุมธานี

นายกแจ๊ส เปิดงานคอนเสิร์ตคลายเครียดหารายได้เพื่อคนพิการปทุมธานี หวังสร้างศูนย์บริการผู้พิการทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่โดม ส.สโมสรเอนกประสงค์อนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นายทองสุก แสนจักร สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.คลองหลวง นางสาวพรปริญญา ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.คลองหลวง ผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมกันเปิดงาน คอนเสิร์ตคลายเครียดเพื่อการกุศล สร้างสรรค์ความสุข สนุกได้กุศล เพื่อคนพิการปทุมธานี จัดขึ้นโดย สมาคมคนพิการปทุมธานี เพื่อนำรายได้เข้าสมาคมคนพิการปทุมธานี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้พิการปทุมธานี
โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ กล่าวว่า นายกสมาคมคนพิการปทุมธานี และทีมงาน สมาคมคนพิการปทุมธานี ได้จัดงานคอนเสิร์ตคลายเครียดเพื่อการกุศล ขึ้นเพื่อหาเงินสบทบในการจัดสวัสดิการ และช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตัวผมเองก่อนหน้านี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทางอบจ.ปทุมธานีได้ นำมามอบให้แล้วกว่า 3,000 คัน ซึ่งตัวผมเองอยากทำให้ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนพิการปทุมธานี เป็นตัวอย่างและเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เพราะทาง อบจ.ปทุมธานี ได้ ทำโครงการซ่อมรถเข็นและเตียงผู้ป่วย ด้วยการ ประสานงานร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำ รถเข็นที่เก่า เสียหาย และ เตียงผู้ป่วย มาซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ และ ส่งต่อลงไปยังผู้พิการทั่วจังหวัดปทุมธานี ซึ้งทาง อบจ.ปทุมธานีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี และ ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบเงินสมทบการจัดงานให้กับ สมาคมคนพิการปทุมธานี คนละ 10,000 บาท อีกด้วย