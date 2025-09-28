อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจ.ตราด

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดตราด พร้อมตรวจดูการอพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อตรวจสอบความพร้อมการการดำเนิน แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาวะไม่ปกติ (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) ของจังหวัดตราด โดยมีนายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดตราด รวมทั้งนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในดำเนินการตามพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของ 3 อำเภอที่มีพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชา ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ยังได้พบปะพูดคุยกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่พร้อมทั้งมอบเครื่องแบบ และสิ่งของให้กับผู้แทนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและช่วงที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ
จากนั้นอธิบดีกรมการปกครอง และคณะ ยังได้ตรวจดูความพร้อมในซ้อมแผนอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยในกรณีที่เกิดปัญหาความสงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ของอำเภอบ่อไร่ อีกด้วย
นายนิรัตน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีความห่วงใยจากเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งกรมการปกครองได้นำความห่วงใยมาสู่การปฏิบัติคือการเตรียมความพร้อมของนายอำเภอทุกอำเภอของ 7 จังหวัดแนวชายแดนไทย- กัมพูชา โดยเฉพาะการบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ รวมทั้งหน่วยแพทย์ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ที่มีสถานการณ์ หรือได้รับการเตือนจากหน่วยทหาร ด้วยการปฏิบัติการตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
อย่างไรก็ตามหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการดำเนินการอพยพประชาชนมาแล้วครั้งนี้ จึงทำให้ทราบว่าทุกพื้นที่ยังสามารถดำเนินการตามแผนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการถอดเป็นบทเรียนในจุดที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้ในการดำเนินการให้มีความพร้อมขั้นสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการประชุม คณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และติดตามการ ซักซ้อมอพยพประชาชน ในกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากปัญหาบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กรมการปกครองจะสามารถดูแลและปกป้องพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครองยังได้กำชับในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อให้หน่วยงานทหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การ ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน